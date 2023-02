Ma már nagyítóval kell keresni ezt a lakáshiteltípust

Megváltozott a hitelpiac az elmúlt években: egyes kölcsönök népszerűsége drasztikusan csökkent, bizonyos megoldásokat pedig már nem is kínálnak a bankok. Valami hasonló történt az 5 évig fix kamatozású lakáskölcsönnel kapcsolatban is. 2018. év elején még ez a típus volt a legnépszerűbb a jelzáloghitelek között az MNB kimutatása alapján.

A Bankmonitor elemzése rámutat, míg 2018. második negyedévében még a folyósított lakáshitel-állomány 41 százaléka 5 éves kamatperiódusú volt, addig 2022. második negyedévére az igénylőknek mintegy 14,1 százaléka választotta ezt a konstrukciót.

A szaklap emlékeztet, egy éve még kilenc pénzintézet kínált 5 évig fix kamatozású piaci jelzáloghitelt, azonban

az OTP-nél 2022 novemberétől,

az MKB Banknál idén február elsejétől,

a Takarékbanknál ugyancsak most februártól

nem elérhető ez a konstrukció.

A lap szerint ennek a változásnak az az oka, hogy jelenleg a rövid távon érzékelhető magasabb bizonytalanság miatt az 1-5 éves futamidejű pénzpiaci hozamok egy évre lebontva magasabbak, mint a 10-20 éves futamidő alatt elérhető éves nyereség. Emellett azonban még magasabb kockázatot is rejtenek az 5 éves kamatperiódusú hitelek. A kamat ugyanis 5 évente az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően megváltozhat, ez azt jelenti, hogy ezen kölcsönök kamata 5 év múlva akár meg is emelkedhet. Ezzel szemben a 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamata egy évtizeden át változatlan szinten marad, míg a fix kamatozású megoldások kamata nem is módosulhat a futamidő alatt.

A Bankmonitor arra is rámutat, hogy az úgynevezett JTM előírás miatt 5 éves kamatperiódus esetén a jövedelem 35 százaléka, míg legalább 10 évig fixált kamatozású hitel esetén legfeljebb a fizetés fele fordítható a kölcsön törlesztésére.

Banki szempontból az ötéves kamatperiódusú jelzáloghitelek kivezetése azzal indokolható, hogy a hosszú ideig fix törlesztőrészlettel rendelkező ügyfelek a jövőben kisebb eséllyel kerülnek problémás helyzetbe, hiszen a törlesztőrészlet nem emelkedhet. Ráadásul – fűzi hozzá a lap – az utóbbi időben tapasztalt kamatemelkedések a bankoknak is nagyon fájtak: a kamatstop intézménye ugyanis megvédi a korábban igényelt változó kamatozású és az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek adósait a drágulás hatásától. A bankok ezért nem kapnak kompenzációt, vagyis ez az ő szemszögükből a nyereség csökkenését eredményezi.

A Bankmonitor megjegyzi, akkor érdemes rövidebb kamatperiódussal felvenni a lakás-jelzáloghitelt, ha azt gondoljuk, hogy a jövőben a piaci kamatszint esni fog. Márpedig most magas a kamatszint, és aki most hosszú időre fixált kamat mellett vesz fel kölcsönt, az ezt a magas kamatszintet fixálja be. Arra azonban nincs garancia, hogy öt vagy akár tíz év múlva alacsonyabb kamatokkal számolhatunk.