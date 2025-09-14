Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Ingatlan Ingatlan Magyar Péter programja Otthon Start Tisza Párt Magyar Péter

Magyar Péter elmondta, mi a terve az Otthon Starttal

mfor.hu

A Tisza Párt megtartaná az Otthon Startot, és kiegészítené egy bérlakás-építési programmal – mondta Magyar.

„Az Otthon Start részben beteljesíti a küldetését, de nem mindenkinek, mert nem mindenki akar évtizedekre eladósodni” – mondta Magyar Péter az ATV-nek. A Tisza Párt azonban kormányra kerülése esetén megtartja az Otthon Startot, illetve az otthonteremtési támogatást és a fiatalok adókedvezményét is.

A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy az Otthon Startot kiegészítik egy átfogó bérlakás-építési programmal: több tízezer bérlakást építenek 2026-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Tisza számszerűsítette a bérlakás-építési terveit. A párt programjának másfél éves fejlődéséről az Mfor nemrég egy hosszabb elemzést készített, amelyben a bérlakás-építés mellett a tervezett adópolitikát, valamint a bér- és nyugdíjemeléseket is megvizsgálta.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Berúgta az ingatlanpiacot az Otthon Start, a lakásárak is szárnyalnak

Berúgta az ingatlanpiacot az Otthon Start, madárként szárnyalnak a lakásárak

Augusztusban az ingatlanpiacot az Otthon Start Program hatásai határozták meg, mely a lakáspiacon évek óta nem tapasztalt élénkülést eredményezett – derült ki a Duna House pénteken kiadott legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből.

Többezer lakásos építési projekteket szedtek elő a fiókból

Többezer lakásos építési projekteket szedtek elő a fiókból

Viharban is bővült az építőipari termelés júliusban, és a felújítás is népszerűbb, mint tavaly. A burkolóanyagokat, nyílászárókat viszik, mint a cukrot, a hőszigetelő anyagok piacán is 20 százalék feletti a bővülés. Óriási építőipari projektek jöhetnek az Otthon Start hatására.

Valami nem stimmel az Otthon Start körüli ígéretekkel – itt vannak a friss számok

Valami nem stimmel az Otthon Start körüli ígéretekkel – itt vannak a friss számok

Egyelőre nincs fordulat a piacon.

Elképesztő, mit indított el a kormány döntése

Elképesztő, mit indított el a kormány döntése

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten. Vagyis lényegében duplázásról van szó.

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

Meglepetés érhette azokat, akik 30-35 millió forintért kerestek lakást Budapesten. Budán ez az árkategória eltűnt a kínálatból, Pesten pedig a korábbi 10 százalékos részesedésük 2 százalékra csökkent.

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Itt vannak az első napok tapasztalatai a 3 százalékos hitelről.

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Kétéves mélypontra zuhantak a bérleti díjak, mivel az albérletkeresők kivárnak, inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Rajka megszabta a beköltözés díját. 

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Enyhítették az életkori megkötést.

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Több mint négy éve nem volt olyan, hogy ennyien érdeklődtek eladó ingatlanok iránt. Az ingatlan.com oldalán az új hirdetések száma emelkedett, mégis kevesebb lakás érhető el: a kereslet felszívja a kínálatot.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168