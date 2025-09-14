Magyar Péter elmondta, mi a terve az Otthon Starttal

„Az Otthon Start részben beteljesíti a küldetését, de nem mindenkinek, mert nem mindenki akar évtizedekre eladósodni” – mondta Magyar Péter az ATV-nek. A Tisza Párt azonban kormányra kerülése esetén megtartja az Otthon Startot, illetve az otthonteremtési támogatást és a fiatalok adókedvezményét is.

A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy az Otthon Startot kiegészítik egy átfogó bérlakás-építési programmal: több tízezer bérlakást építenek 2026-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Tisza számszerűsítette a bérlakás-építési terveit. A párt programjának másfél éves fejlődéséről az Mfor nemrég egy hosszabb elemzést készített, amelyben a bérlakás-építés mellett a tervezett adópolitikát, valamint a bér- és nyugdíjemeléseket is megvizsgálta.