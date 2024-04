Magyarország egyik leggazdagabb embere árulja Andrássy úti ingatlanát

Piacra került a budapesti Andrássy út egyik legfényűzőbb ingatlana, a két teljes évig sem működő Il Bacio di Stile luxusáruház egykori palotája. A Gattyán György milliárdos üzletember cégcsoportjához köthető vállalkozás 2015 nyarán zárta be a kapuit, és ezek szerint nem fog kinyitni a luxusáruház - tudta meg az Index.

Az „Il Bacio” olyan magasra tette a lécet a hazai luxusszektorban, hogy azt azóta se sikerült egyetlen szereplőnek még csak megközelítenie sem.

Hát mégis zárva marad

Fotó: Youtube

A bevezető reklámkampányhoz leigazolták a világhírű divatfotós duót, Mert Alast és Marcus Piggottot, akiknek lencséje előtt nemzetközi topmodellek, Karmen Pedaru és Tyson Ballou viselték a 2013-as ősz–téli kollekciók darabjait. (Az áruház nem takarékoskodott a reklámozást illetően sem, a hirdetési kampányok mellett saját magazint is kiadott.) Rengeteg olyan luxusmárka jelent meg egyszerre a magyar piacon, amelyekért korábban Bécsig kellett menni, ezek egy részének saját bemutatótermeket alakítottak ki a földszinten – amelyek nem külön üzletek voltak persze.

Ám most, az eladás hírére a cikk írója többeket is megkérdezett, s mind azon a véleményen voltak, hogy több faktor is szerepet játszhatott a bezárásban, és ebből csak az egyik volt a legjelentősebb, az akkori NAV-vizsgálat a Gattyán György tulajdonolta, így az áruház anyacégének is tekinthető Docler Holding ellen.

A bezárás óta többször is felmerült a piaci pletyka, hogy esetleg egy, az országban már számos üzlettel rendelkező nemzetközi fast fashion óriás bérelheti ki az 5 szintes, közel hétezer négyzetméteres (ebből több mint ötezer négyzetméter az eladótér) neoreneszánsz palotát flagship store gyanánt.

Az elmúlt immár közel egy évtized alatt számos esetben nyílt meg újra a csupán alkalmakra is bérelhető palota, tartottak itt luxuspartikat, könyvbemutatót és divatrendezvényeket is. Másfél éve szűk körben pedig még arról is beszéltek, hogy az sem kizárt, netán közel-keleti tőke bevonásával, vegyesvállalatként nyílhat újra az áruház, a rentábilis működtetéshez állítólag az üzleti terv is elkészült.

Az épületet értékesítő Barnes nemzetközi ingatlaniroda hazai képviseletét is megkereste a lap, de pontos irányárat nem árultak el, saját becslésük szerint azonban 20 milliárd forintot is érhet az ingatlan, ha az Andrássy út jelenlegi átlagos, kb. egymillió forintos négyzetméterárát vesszük alapul, és amihez hozzáadjuk az árnövelő tényezőket, minthogy most nincs a sugárúton ekkora, egy kézben lévő, felújított, reprezentatív, kereskedelmi célú ingatlan, amely immár sok éve üresen áll.