Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

A megfizethető lakhatás elősegítésével a társadalmi kirekesztődés kockázatát is mérsékelni lehetne. Az Európai Unió népességének 12 százaléka a havi jövedelmének több mint 40 százalékát költi lakhatásra (ez több mint 60 millió embert jelent), miközben a hajléktalanság problémája is egyre súlyosabbá válik a kontinensen – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A megfizethető lakhatás hiánya miatt 400 ezer kiskorú él az utcákon vagy átmeneti szállásokon. A 15-29 éves európai fiatalok több mint negyede élt 2022-ben túlzsúfolt, nem komfortos lakáskörülmények között – hangzott el az MR Lakásalap Nkft. szervezésében megrendezett III. Lakhatási-szakmai Fórumon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Kerekasztal-beszélgetés a III. Lakhatási-szakmai Fórumon, nemzetközi szakértők részvételével

Bár a lakhatási válság minden európai országot érint, egy mutatóban Magyarország mégis köröket ver a többi tagállamra.

Magyarországon 2015 és 2023 között a lakóingatlanok ára több mint 172 százalékkal nőtt, miközben az Európai Unió átlaga mindössze 48 százalék.

A második helyen Litvánia áll 114, a harmadikon Csehország, 111 százalékot meghaladó mértékű drágulással – ismertette előadásában Sorcha Edwards, a megfizethető európai lakhatásért dolgozó Housing Europe főtitkára.

