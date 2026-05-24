Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Imre Lőrinc
Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

A megfizethető lakhatás elősegítésével a társadalmi kirekesztődés kockázatát is mérsékelni lehetne. Az Európai Unió népességének 12 százaléka a havi jövedelmének több mint 40 százalékát költi lakhatásra (ez több mint 60 millió embert jelent), miközben a hajléktalanság problémája is egyre súlyosabbá válik a kontinensen – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A megfizethető lakhatás hiánya miatt 400 ezer kiskorú él az utcákon vagy átmeneti szállásokon. A 15-29 éves európai fiatalok több mint negyede élt 2022-ben túlzsúfolt, nem komfortos lakáskörülmények között – hangzott el az MR Lakásalap Nkft. szervezésében megrendezett III. Lakhatási-szakmai Fórumon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Kerekasztal-beszélgetés a III. Lakhatási-szakmai Fórumon, nemzetközi szakértők részvételével
Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

Bár a lakhatási válság minden európai országot érint, egy mutatóban Magyarország mégis köröket ver a többi tagállamra.

Magyarországon 2015 és 2023 között a lakóingatlanok ára több mint 172 százalékkal nőtt, miközben az Európai Unió átlaga mindössze 48 százalék.

A második helyen Litvánia áll 114, a harmadikon Csehország, 111 százalékot meghaladó mértékű drágulással – ismertette előadásában Sorcha Edwards, a megfizethető európai lakhatásért dolgozó Housing Europe főtitkára.

A teljes cikkből kiderül, hogy mik a legnagyobb gátjai egy jól működő bérlakásrendszernek Európában és Magyarországon. De arról is olvashatnak, hogy a Magyar Nemzeti Bank igazgatója mit gondol a lakáspiacon korábban soha nem látott mértékben megjelenő támogatott hitelekről.

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százalékát, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

Újabb érdekességekre bukkantunk a NAV árverésén.

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

