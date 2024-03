Magyarországon itt a legkisebb a lakások ökolábnyoma

Százezrek várják, hogy mikor áll elő végre a kormány a felújítások támogatásával

A hazai lakáspiac megélénkülésének kemény feltételei vannak, miközben akadályból több is van. Rengetegen várnak arra, hogy beváltja-e a kormány az ígéretét és elindítja végre az új felújítási programot. Erről is beszélt felelős szerkesztőnk, Mester Nándor a Trend FM Reggeli monitor című adásában. No meg arról is, hogy Putyinnak új forrásokra van szüksége a háborúhoz, mivel a nyersanyagok eladásából származó bevételek megcsappantak. Csökkenteni kell a jóléti alapokat is és magasan kell tartani az alapkamatot, hogy ne szabaduljon el az infláció.