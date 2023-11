Mamutcég építkezik Budapest mellett

Az Európa-szerte modern raktárak létesítésével foglalkozó belga-magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező WLP és RaktárAD 2023-ban Vecsésen indította el harmadik magyarországi beruházását, a cégcsoport környezettudatos szellemben épülő logisztikai parkjában eddigi legnagyobb területet elfoglaló ügyfél a kanadai székhelyű, a legnagyobb autógyártók beszállítójaként is ismert Magna International Incorporation.

Utóbbi cég alelnöke, Lerouge Gauthier kifejtette, több mint 50 millió eurót fektetnek be az új létesítménybe. Céljuk, hogy a legújabb technológiával szereljék fel az épületet, és terveik szerint 2025 végén elkezdhetik az ügyfelek kiszolgálását. A RaktárAD és Weerts Logistics Park (WLP) mintegy 40 ezer négyzetméteres vecsési beruházása novemberben érte el az épület legmagasabb pontját.

A e-kereskedelem megdobta a raktárigényeket. Fotó: pixabay.com

Hadnagy Ernő, a WLP és RaktárAD hazai társalapítója kifejtette, az elmúlt 8 évben Magyarországon 202 000 négyzetméternyi ingatlant építettek fel közösen a Weerts Grouppal, amellyel több mint 900 munkahelyet teremtettek. A WLP a vecsési munkálatok első lépéseként humuszdombot épít, hogy az építkezéssel járó zaj és porterhelésétől óvja a lakosságot, a gyártócsarnok pedig olyan magas technológiai színvonalon készül el, amellyel minden környezeti terhelést a minimálisra csökkentenek. A gyár semmilyen környezetre ártalmas anyag feldolgozásával nem foglalkozik majd, így sem a rétegvizeket, sem a levegőt nem érheti szennyezés.

A WLP a gyár működéséhez szükséges ivóvíz felhasználását az esővízből nyert szürkevízzel is kiegészíti majd, csökkentve ezzel a hálózati vízfelhasználást. A beruházó emellett a gyár zöld területén - a füvesítésen kívül - több mint 1000 bokrot és fát is fog ültetni. Mivel a Magna 2025-re a szén-dioxid-semlegesség elérésére törekszik európai, 2030-ig pedig globális működésében, a fenntartható alapelvek, beleértve a napenergia felhasználását is, beépültek a helyszín tervezésébe.

Kapcsolódó cikk "Örülök az akkugyárnak, végre jelentkezhetek raktárosnak" – olvasói levél Bár sokan tiltakoznak az akkugyárak ellen, vannak olyanok is, akiknek jól jön a munkalehetőség. Most egy ilyen olvasó mondja el véleményét.

A 19 milliárd forint értékű beruházást a magyar állam 3,8 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához. A világ csaknem 30 országában jelen lévő vállalat a Mercedes kecskeméti és a BMW debreceni üzeme számára gyárt majd karosszériaelemeket.

A Magna egyike a világ legnagyobb autóipari beszállítóinak. A 171 000 alkalmazottból álló mobilitástechnológiai vállalat globális hálózata 341 gyártóegységet, 88 termékfejlesztési, mérnöki és értékesítési központot foglal magába 29 országban. 2023 első negyedévében az értékesítés volumene elérte a 37,8 milliárd dollárt. Ügyfélbázisa többek között az alábbi cégekből tevődik össze: BMW, Mercedes-Benz, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, Toyota, Volkswagen Group, Volvo, Renault-Nissan-Mitsubishi. (MTI)