Már 500 milliárd felett jár az Otthon Start-hitelek összege

Már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, a program első száz napjának eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.

Panyi Miklós elmondta: szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.

Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok; ezek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll.

Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.

Panyi Miklós tájékoztatása szerint a már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt.

A hiteligénylések összege a program indulása óta így már meghaladja az ezermilliárd forintot – jegyezte meg.

Közölte: a kormány arra számít, hogy a dinamika megmarad, és a következő időszakban havonta öt-hatezer új szerződést kötnek a bankok.

Jelezte, hogy a jövő év elején további lendületet adhat a programnak az egymillió forintos otthontámogatás a közszférában dolgozóknak, valamint az is, hogy bekerülnek a programba a külterületi lakóingatlanok.

Várakozásai szerint a program egy év alatt 50-60 ezer első lakásvásárlást generál, így mintegy százezer fiatal otthonteremtését tudja elősegíteni.

Panyi Miklós ismertette: az Otthon Start programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig 21,5 év. Az igények eloszlása területileg egyenletes, 38 százalék Budapest és agglomerációjából érkezik, lakosságarányosan Győr-Moson-Sopron, Csongrád-Csanád, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar vármegyék teljesítenek a legjobban.

Az igénylők közt a házasok aránya 46 százalék, a szülők adóstársként való bevonásával a felvevők nyolc százaléka élt, az igénylők átlagéletkora 34 év, nyolcvan százalékuk 40 év alatti.

Az esetek 16-18 százalékában csok plusszal együtt veszik igénybe az Otthon Start programot, a megvásárolt ingatlanok 24 százaléka 50 négyzetméter alatti, 56 százalékuk 50-100 négyzetméter közötti, 20 százalékuk 100 négyzetméter feletti. A használt és új lakások aránya 90-10 százalék.

Sok olyan előszerződés és ingatlan-telekvásárlás van folyamatban, amely új építésű lakásokra irányul – sorolta az államtitkár.

Panyi Miklós hangsúlyozta: a program hatására az első lakásvásárlók aránya 40 százalékra nőtt Magyarországon, ami a duplája a korábbinak, a befektetési célú ingatlanvásárlás aránya pedig felére csökkent. Ma Magyarországon 10-ből 4 ingatlanpiaci tranzakció Otthon Start programos lakásvásárlás, amire a rendszerváltás óta nem volt példa, és arra számítanak, hogy ez az arány a következő évben is fennmarad.

Amíg ez a kormány van hatalmon, az Otthon Start program marad

- jelentette ki.

Kitért arra is, hogy a legnagyobb ingatlanportálok beszámolói szerint nem csökkent az eladó lakások kínálata, azonban a program indulása óta a harmadik hónapja csökken a lakásárak növekedésének üteme. Novemberben országosan fél százalékra lassult az ingatlandrágulás üteme, Budapesten pedig megállt, sőt a fővárosban novemberben 0,1 százalékkal csökkentek az árak – mutatott rá.

Emellett azt látni, hogy egyre több fiatal lesz albérlőből lakástulajdonos, és a bérleti díjak is elkezdtek csökkenni. Az országos csökkenés 2,6 százalék, de vannak olyan budapesti kerületek, ahol eléri a tíz százalékot is.

Az államtitkár jelezte, hogy év végén több mint 50 olyan lakásfejlesztési kérelem érkezett a kormányhoz, amely Otthon Start programos lakások építésére vonatkozik, és több mint 45 ezer lakást jelent. Ezek közül 12 projektnél már döntés született, további kettő elbírálás alatt van, ez több mint 13 ezer ingatlant jelent országszerte

A társasházi építményi jog jogintézményének bevezetésével pedig már a kivitelezés során is lesz lehetőség megvásárolni a lakásokat, és azokra hitelszerződést kötni – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós.

