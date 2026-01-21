Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Az MBH Bank 2025. november végén jelentette be, hogy megvásárolja az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától. A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásának birtokában a többlépcsős ügylet első lépése most lezárult, aminek eredményeként az MBH Bank az Otthon Centrum többségi tulajdonosává vált. Az MBH Bank célja, hogy a következő években, várhatóan 2028-ban – a vonatkozó feltételek fennállása esetén – az Otthon Centrum fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét is megvásárolja.

Új szintre lép az otthonteremtési ökoszisztéma

Az MBH Bank ezzel a lépéssel nem csupán egy szolgáltatási láncot kapcsol össze, hanem még teljesebbé, ügyfélközpontúbbá teszi otthonteremtési ökoszisztémáját, amely immár a megtakarításoktól és finanszírozástól kezdve az ingatlanközvetítésen át egészen a lakásbiztosításokig minden lépést lefed. A bankra így már az otthonteremtés legelső pillanatában – a lakásvásárlási döntésnél – számíthatnak az ügyfelek. Ez mérföldkő az integrált ügyfélélmény megteremtésében, aminek köszönhetően a bank hosszú távon képes lesz elmélyíteni az ügyfélkapcsolatokat az otthonteremtési folyamat teljes szakaszában.

Az Otthon Centrum 80 százaléka lett az MBH Banké

„Célunk, hogy ne csupán hitelintézetként, hanem komplex otthonteremtési szolgáltatóként jelenjünk meg, aki az ügyfél mellett áll a megtakarítástól az ingatlan kiválasztásán át a hitelezésig. Az Otthon Start programnak köszönhetően jelenleg kiemelkedően élénk a lakáspiac, ami még inkább felértékeli az otthonteremtési ökoszisztéma jelentőségét. Az Otthon Centrum cégcsoportba kerülésével hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése irányába” – mondta a tranzakció lezárásával kapcsolatban Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Az Otthon Centrum csoport szerepe

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.

A tranzakció az Otthon Centrum hálózata számára stabil banki hátteret és új növekedési lehetőségeket biztosít. Az MBH Bank kiemelt értékként kezeli a cégcsoport franchise- és ügynökhálózatát, amelynek a bankcsoport piaci pozíciója révén szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételi potenciált kínálhat. A cégcsoport a jövőben is a jelenlegi menedzsment vezetésével, valamint a megszokott többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább, így az MBH Bank mellett a többi banki partnerrel való együttműködés is megmarad.

A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagyrészt közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez. Az MBH Bank csoporton belül a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítménye jelentős növekedési potenciált hordoz: a két márka együttműködése révén a bankcsoport részesedése tovább erősödhet.