Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Az MBH Bank 2025. november végén jelentette be, hogy megvásárolja az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától. A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásának birtokában a többlépcsős ügylet első lépése most lezárult, aminek eredményeként az MBH Bank az Otthon Centrum többségi tulajdonosává vált. Az MBH Bank célja, hogy a következő években, várhatóan 2028-ban – a vonatkozó feltételek fennállása esetén – az Otthon Centrum fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét is megvásárolja.
Új szintre lép az otthonteremtési ökoszisztéma
Az MBH Bank ezzel a lépéssel nem csupán egy szolgáltatási láncot kapcsol össze, hanem még teljesebbé, ügyfélközpontúbbá teszi otthonteremtési ökoszisztémáját, amely immár a megtakarításoktól és finanszírozástól kezdve az ingatlanközvetítésen át egészen a lakásbiztosításokig minden lépést lefed. A bankra így már az otthonteremtés legelső pillanatában – a lakásvásárlási döntésnél – számíthatnak az ügyfelek. Ez mérföldkő az integrált ügyfélélmény megteremtésében, aminek köszönhetően a bank hosszú távon képes lesz elmélyíteni az ügyfélkapcsolatokat az otthonteremtési folyamat teljes szakaszában.
„Célunk, hogy ne csupán hitelintézetként, hanem komplex otthonteremtési szolgáltatóként jelenjünk meg, aki az ügyfél mellett áll a megtakarítástól az ingatlan kiválasztásán át a hitelezésig. Az Otthon Start programnak köszönhetően jelenleg kiemelkedően élénk a lakáspiac, ami még inkább felértékeli az otthonteremtési ökoszisztéma jelentőségét. Az Otthon Centrum cégcsoportba kerülésével hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése irányába” – mondta a tranzakció lezárásával kapcsolatban Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
Az Otthon Centrum csoport szerepe
Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.
A tranzakció az Otthon Centrum hálózata számára stabil banki hátteret és új növekedési lehetőségeket biztosít. Az MBH Bank kiemelt értékként kezeli a cégcsoport franchise- és ügynökhálózatát, amelynek a bankcsoport piaci pozíciója révén szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételi potenciált kínálhat. A cégcsoport a jövőben is a jelenlegi menedzsment vezetésével, valamint a megszokott többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább, így az MBH Bank mellett a többi banki partnerrel való együttműködés is megmarad.
A lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások jelenleg nagyrészt közvetítőkön keresztül jutnak el az ügyfelekhez. Az MBH Bank csoporton belül a Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítménye jelentős növekedési potenciált hordoz: a két márka együttműködése révén a bankcsoport részesedése tovább erősödhet.