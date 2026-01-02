3p
Ingatlan Albérlet Budapesti lakáspiac Ingatlan Otthon Start Futó Péter

Már majdnem annyiba kerül egy panel, mint egy új építésű lakás

mfor.hu

Kőbányán, Újpalotán, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén és Pesterzsébeten is alig 10 százalékkal kell többet fizetni egy új építésű lakásért, mint egy panelért. A zenga.hu elemzője szerint egyre töb lakásfejlesztő igyekszik megfelelni az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátjának.

Közel tízezer olyan lakásról tudnak, amely a következő néhány évben készülhet el Budapesten, és az Otthon Start feltételeinek megfelel – derül ki a zenga.hu Mfornak küldött közleményéből. A megyeszékhelyeken további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

„Az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős. 2025 végén jelentős Otthon Start-követelményeknek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A program szeptemberi indulása a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. Futó ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni. Úgy látja, különösen Budapesten lassulhat a tavalyi évre jellemző jelentős árnövekedés, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni.

Több budapesti kerületben alig kerül többe egy új építésű lakás, mint egy panel
Több budapesti kerületben alig kerül többe egy új építésű lakás, mint egy panel
Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

A zenga.hu adatai szerint a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára év végén átlépte az 1,5 millió forintot. A milliós szintet tavaly év végén Somogy és Veszprém megye árszintje haladta meg, az ország nagy részén 600-800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. Az olcsóbb megyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400-500 ezer forint között is széles a kínálat, a két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.

Érdekes folyamat, hogy a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai. A X., XV., XVIII. és XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint 10 százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár 2-3 évet is várni kell.

A tavalyi év egyes hónapjaiban a lakbérek enyhe csökkenését mérte a zenga.hu. Az Otthon Start program a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium pedig az év végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Négy hónap alatt húszezer lakásvásárlás: ez az Otthon Start idei mérlege. Panyi Miklós államtitkár szerint sok szerződés megkötése van még folyamatban.

Ársapka lett az Otthon Startból – bajban a főbérlők

Ársapka lett az Otthon Startból – bajban a főbérlők

Nem tudják áttörni az üvegplafont.

Már 500 milliárd felett jár az Otthon Startos hitelek összege

Már 500 milliárd felett jár az Otthon Start-hitelek összege

És még 300 milliárd van a csőben. Az államtitkár ismertette az első száz nap eredményeit.

Fordulópont a lakás- és hitelpiacon

Ugyanis kevesebb az adásvétel, de csúcson a lakáshitelezés – mutat rá a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége.   

A feje tetejére állította az Otthon Start a lakáspiacot

Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően: népszerűbbek lettek a vármegyeszékhelyek, és sokan szeretnék a vételár 81–90 százalékát hitelből fedezni. Az új hitel iránt érdeklődők kétharmada az olcsóbb lakásokat keresi, de egyötödük 100 millió forintnál is többet költene új otthonára. Többek között ezek derülnek ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív felmérésből.

Padlót fogtak az albérletárak az Otthon Start miatt

Padlót fogtak az albérletárak az Otthon Start miatt

A bérlők örülhetnek, a befektetők kevésbé.

Itt a döntés: belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba

Itt a döntés: belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba

Egyetlen szó változik a rendeletben.

82 millió forinttal tartozik a bedőlt pálinkaház – most megvásárolhatja a NAV-tól

Az adóhivatal ingatlanárveréseiben kutakodtunk.

Szegény fiatalok? Nagy az egyenlőtlenség a lakáspiacon

Szegény fiatalok? Nagy az egyenlőtlenség a lakáspiacon

Jelentősek az életkori különbségek.

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köreihez köthető New York-i luxuslakásnak – itt az árcédula

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köreihez köthető New York-i luxuslakásnak – itt az árcédula

Közel 10 milliárd forintért kelhet el.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168