Már majdnem annyiba kerül egy panel, mint egy új építésű lakás

Közel tízezer olyan lakásról tudnak, amely a következő néhány évben készülhet el Budapesten, és az Otthon Start feltételeinek megfelel – derül ki a zenga.hu Mfornak küldött közleményéből. A megyeszékhelyeken további több ezer ilyen lakás épülhet fel.

„Az árnövekedési ütem lassulásáért a kínálat bővülése a felelős. 2025 végén jelentős Otthon Start-követelményeknek is megfelelő beruházásokat jelentettek be, melyek száma 2026-ban tovább emelkedhet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A program szeptemberi indulása a tranzakciószámokat is feljebb húzta, jóllehet az év utolsó hónapjaiban újra csökkenni kezdett a kereslet. Futó ezt azzal magyarázza, hogy a jogosultak közül sokan kivárnak és a következő hónapokban frissen piacra kerülő újlakás-kínálatból fognak vásárolni. Úgy látja, különösen Budapesten lassulhat a tavalyi évre jellemző jelentős árnövekedés, ahol a program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni.

Több budapesti kerületben alig kerül többe egy új építésű lakás, mint egy panel

Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

A zenga.hu adatai szerint a fővárosi lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára év végén átlépte az 1,5 millió forintot. A milliós szintet tavaly év végén Somogy és Veszprém megye árszintje haladta meg, az ország nagy részén 600-800 ezer forint között alakulnak a négyzetméterárak. Az olcsóbb megyékben – Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok – viszont már 400-500 ezer forint között is széles a kínálat, a két sereghajtó pedig ezúttal is Békés és Nógrád, alig több mint 300 ezer forintos átlagokkal.

Érdekes folyamat, hogy a fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai. A X., XV., XVIII. és XX. kerületekben például egy panel ára alig több mint 10 százalékkal marad csak el egy azonos méretű új lakás árától, igaz, utóbbi átadására akár 2-3 évet is várni kell.

A tavalyi év egyes hónapjaiban a lakbérek enyhe csökkenését mérte a zenga.hu. Az Otthon Start program a bérlők egy részét idén is lakásvásárlásra ösztönözheti, emellett a rövid távú lakáskiadás szigorítása is több kerületben napirendre került, a fővárosban érvényes Airbnb-moratórium pedig az év végéig mindenképpen kitart. Ennek hatására idén is inkább kínálati, mint keresleti piac lehet a jellemző.