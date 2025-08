Már megjött az osztogatás előszele

A kínálat is bővült júliusban: több mint 30 250 lakást és házat hirdettek meg eladásra az ingatlan.com-on, ami havi és éves alapon egyaránt 2–3 százalékos bővülésnek felel meg.

Az Otthon Start Program bejelentése közvetett módon albérletpiacról kiindulva is élénkítette az eladó lakások iránti keresletet. Míg a vidéki egyetemvárosokban – például Szegeden, Pécsett vagy Debrecenben – a kiadó lakások iránti kereslet 25–30 százalékkal nőtt a ponthatárok kihirdetését követően, addig Budapesten gyakorlatilag elmaradt a szezonra jellemző kiugrás. Ennek oka, hogy a fővárosban sok szülő a program nyújtotta lehetőség miatt a bérlés helyett inkább a vásárlást veszi fontolóra, mivel a legnagyobb egyetemvárosokban a havi hiteltörlesztő akár olcsóbbá is válhat a fizetendő bérleti díjaknál.

„a várható élénkülés miatt azok a vevők is aktivizálták magukat, akik korábban tervezték a piacra lépést, de eddig kivártak. Ezek a vásárlók most igyekeznek a várható keresleti hullám előtt megtalálni következő otthonukat”.

„A lakáspiacon trendfordulóra lehet számítani, és a következő hónapokban is erősödés várható” – áll az ingatlan.com közleményében.

