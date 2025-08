Már most látszik, melyik lakásokat fogják elkapkodni az új hitellel?

Balogh László szerint összességében elmondható, hogy az eladó használt lakások és házak iránti kereslet július elejétől augusztus elejéig mért 54 százalékos növekedése leginkább a nagyobb városokban és Budapesten eladó 40-79 négyzetméteres használt lakásoknak és a 40 négyzetméternél kisebb garzonoknak köszönhető, amelyekre 65-68 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett. „Ezek azok a lokációk és ingatlantípusok, amik szeptembertől az első lakásvásárlók célkeresztjébe is kerülhetnek, mivel leginkább a nagyobb településeken jelentett komoly kihívást az első otthon megszerzése a fiatalok számára” – fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője.

A kisebb városokban már nemcsak a lakások, hanem a kertes házak népszerűsége is jelentősen megugrott. A 80–120 négyzetméteres házak iránti érdeklődés július utolsó hetére 59 százalékkal emelkedett a bejelentés előtti szinthez képest, ami meghaladja a házak kategóriájában mért 55 százalékos átlagos keresletnövekedést. A községekben is ez a háztípus viszi a prímet: a 80–119 négyzetméteres házak iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, ahol a kereslet 45 százalékkal haladta meg a június végi szintet.

Hasonló trend figyelhető meg a megyei jogú városokban is az ingatlan.com mérése szerint: a használt lakások iránti telefonos érdeklődések száma 67 százalékkal bővült, ezen belül a garzonlakásoknál 68 százalékos, a 40–79 négyzetméteres lakásoknál pedig 66 százalékos emelkedést mutatnak az adatok.

Egyre nagyobb érdeklődés mellett megindult a helyezkedés a lakáspiac keresleti oldalán a kedvezményes lakáshitelt nyújtó Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt – ismertette az elmúlt hetekben regisztrált összesen 330 ezer telefonos érdeklődésen alapuló adatok alapján kirajzolódó trendeket az ingatlan.com. Az elemzésből az is kiderül, hogy az egyes településtípusokon belül mekkora és milyen lakóingatlanok kategóriák iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés.

