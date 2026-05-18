2p
Ingatlan Duna House Győr Lakáspiac Panel Szombathely

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

mfor.hu

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Éves szinten 30 százalékkal nőtt a panellakások átlagos négyzetméterára Nyugat-Magyarországon – írja a Duna House adatai alapján az MTI. Idén áprilisban már 814 ezer forintot fizettek egy átlagos panellakás négyzetméteréért a régióban.

Nyugat-Magyarország panelpiaca ezzel az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett. Az ingatlaniroda vezető elemzője, Szegő Péter szerint a fordulatot mutatja, hogy míg

tavaly tavasszal még olcsóbb volt itt a panel, mint Kelet-Magyarországon, mostanra már magasabb árszinten mozog. 

Tavaly áprilisban még 628 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár a kelet-magyarországi 653 ezer forintos szinttel szemben.

Jelenleg 16 százalékkal drágább egy átlagos nyugat-magyarországi panellakás: ott inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű lakások kínálata korlátozott, ezért kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat. Az átlagos alku mértéke tavaly áprilisban 3 százalék körül volt, idén áprilisban már elérte az 5 százalékot. A Duna House szerint ez tipikus jelensége a gyorsan emelkedő piacoknak, ahol az eladói várakozások gyakran megelőzik a tényleges vevői fizetőképességet. Az értékesítési idő 78 napról 74 napra rövidült az elmúlt egy évben.

A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 702 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár, ami 7,5 százalékos éves áremelkedés.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

Sokmilliós adósságot halmozott fel a cég, most a NAV értékesíti a bányatavát

Újabb érdekességekre bukkantunk a NAV árverésén.

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Hogy indult az év a lakáspiacon? Itt vannak az első tapasztalatok

Tovább kúszhatnak felfelé az árak, de nem folytatódik az elmúlt években látott bőven kétszámjegyű, nem ritkán 20 százalék feletti drágulás.

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

Lakáshitelesek - CSOK Plusz

Még igénylik a hiteleket, de jobb lenne az alacsonyabb kamat

Idén már megfontoltabbak a lakásvásárlók. A tranzakciók száma nem csökken, de jól jönne már a kamatcsökkentés.

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.  

Minimális elmozdulás történt az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon az értékesítési idők csak mérsékelten rövidültek 2026 első negyedévében. A lakások esetében mintegy három hónap, míg a házaknál fél évnél hosszabb idő szükséges a tranzakciók lezárásához. A különbségek nemcsak az ingatlantípusok között jelentősek, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. A panellakások iránti kereslet ugyanakkor továbbra is élénk, egyes esetekben ezek az ingatlanok akár másfél hónapon belül is gazdára találnak. 

Így zárul az otthonfelújítási program

Így zárul az otthonfelújítási program

Lekötötték az összes forrást.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG