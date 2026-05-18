Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Éves szinten 30 százalékkal nőtt a panellakások átlagos négyzetméterára Nyugat-Magyarországon – írja a Duna House adatai alapján az MTI. Idén áprilisban már 814 ezer forintot fizettek egy átlagos panellakás négyzetméteréért a régióban.

Nyugat-Magyarország panelpiaca ezzel az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett. Az ingatlaniroda vezető elemzője, Szegő Péter szerint a fordulatot mutatja, hogy míg

tavaly tavasszal még olcsóbb volt itt a panel, mint Kelet-Magyarországon, mostanra már magasabb árszinten mozog.

Tavaly áprilisban még 628 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár a kelet-magyarországi 653 ezer forintos szinttel szemben.

Jelenleg 16 százalékkal drágább egy átlagos nyugat-magyarországi panellakás: ott inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű lakások kínálata korlátozott, ezért kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat. Az átlagos alku mértéke tavaly áprilisban 3 százalék körül volt, idén áprilisban már elérte az 5 százalékot. A Duna House szerint ez tipikus jelensége a gyorsan emelkedő piacoknak, ahol az eladói várakozások gyakran megelőzik a tényleges vevői fizetőképességet. Az értékesítési idő 78 napról 74 napra rövidült az elmúlt egy évben.

A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 702 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár, ami 7,5 százalékos éves áremelkedés.