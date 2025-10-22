Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

Az elmúlt 90 napban Budapesten került sor a legtöbb, Otthon Start Programra vonatkozó keresésre, amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyék követtek a sorban. A képzeletbeli dobogó első három helyén tehát nem történt változás a július 1. és szeptember 1. közötti keresésekhez képest, igaz, a negyedik helyen akkor még Hajdú-Bihar vármegye állt. A lista végén pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Békés vármegyék találhatók az elmúlt 90 napban is, csakúgy, mint július-augusztusban.

Szeptember eleje óta lassan, de folyamatosan csökken az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. Ebből azonban még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Az első, már a program hatását is bemutató jegybanki adatok csak november elején lesznek publikálva, az elmúlt hetek banki közleményei és a kormánytagok nyilatkozatai alapján a program jelentős bővülést hozott a lakáshitel-piacon. Az online térben azonban a szeptember elején tapasztalható kiugró érdeklődés fokozatosan alábbhagyott október közepére.

Az Otthon Start Program kapcsán a Klasszis Podcast vendége volt korábban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Hogyan alakultak az internetes keresések?

Az Otthon Start Program iránt a bejelentést követően, július-augusztusban folyamatosan nőtt az internetes érdeklődés. Ez érthető is, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelről csak fokozatosan derültek ki a részletszabályok, miközben a szeptemberi indulást és az alapfeltételeket már tudni lehetett. A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.

A két legnagyobb kiugrást augusztus 26. és szeptember 1. jelentették – előbbin jelent meg az adóstársak személyét szigorító rendelet, amely szerint a hitelügyletbe csak szülő vagy házastárs vonható be (ennek az enyhítése azóta már felmerült). A legnagyobb, szeptember 1-jei kiugrást pedig nem kell magyarázni – két hónap várakozást követően ezen a napon indult el a program, amely jelentős pezsgést hozott a lakáspiacon.

Az Otthon Start 3 százalékos hitele iránti keresések alakulása a program bejelentése óta

Fotó: Google Trends, Bank360

Az azóta eltelt időszakban azonban egy csökkenő trend figyelhető meg még annak ellenére is, hogy a médiában továbbra is sorra jelennek meg a programmal kapcsolatos hírek, sőt, a program részletszabályai is változóban vannak. Bár a grafikonon látható, hogy ezek a hírek még október elején is okoztak némi felfutást, ezek már nem tudtak olyan jelentős mértékű érdeklődést kiváltani, mint a korábbi hírek.