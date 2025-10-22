Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Ingatlan Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium Otthon Start

Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

mfor.hu

Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti – írja a Bank360.

Az elmúlt 90 napban Budapesten került sor a legtöbb, Otthon Start Programra vonatkozó keresésre, amit Vas, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyék követtek a sorban. A képzeletbeli dobogó első három helyén tehát nem történt változás a július 1. és szeptember 1. közötti keresésekhez képest, igaz, a negyedik helyen akkor még Hajdú-Bihar vármegye állt. A lista végén pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Békés vármegyék találhatók az elmúlt 90 napban is, csakúgy, mint július-augusztusban.

Szeptember eleje óta lassan, de folyamatosan csökken az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. Ebből azonban még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Az első, már a program hatását is bemutató jegybanki adatok csak november elején lesznek publikálva, az elmúlt hetek banki közleményei és a kormánytagok nyilatkozatai alapján a program jelentős bővülést hozott a lakáshitel-piacon. Az online térben azonban a szeptember elején tapasztalható kiugró érdeklődés fokozatosan alábbhagyott október közepére.

Az Otthon Start Program kapcsán a Klasszis Podcast vendége volt korábban Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Hogyan alakultak az internetes keresések?

Az Otthon Start Program iránt a bejelentést követően, július-augusztusban folyamatosan nőtt az internetes érdeklődés. Ez érthető is, hiszen a 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott lakáshitelről csak fokozatosan derültek ki a részletszabályok, miközben a szeptemberi indulást és az alapfeltételeket már tudni lehetett. A Google Trends adatai alapján jól látható, hogy az internetes keresések gyakorisága július-augusztusban összességében folyamatosan emelkedett, miközben egy-egy bejelentés, nyilvánosságra került részletszabály jelentősen tudta fokozni az érdeklődést.

A két legnagyobb kiugrást augusztus 26. és szeptember 1. jelentették – előbbin jelent meg az adóstársak személyét szigorító rendelet, amely szerint a hitelügyletbe csak szülő vagy házastárs vonható be (ennek az enyhítése azóta már felmerült). A legnagyobb, szeptember 1-jei kiugrást pedig nem kell magyarázni – két hónap várakozást követően ezen a napon indult el a program, amely jelentős pezsgést hozott a lakáspiacon. 

Az Otthon Start 3 százalékos hitele iránti keresések alakulása a program bejelentése óta
Az Otthon Start 3 százalékos hitele iránti keresések alakulása a program bejelentése óta
Fotó: Google Trends, Bank360

Az azóta eltelt időszakban azonban egy csökkenő trend figyelhető meg még annak ellenére is, hogy a médiában továbbra is sorra jelennek meg a programmal kapcsolatos hírek, sőt, a program részletszabályai is változóban vannak. Bár a grafikonon látható, hogy ezek a hírek még október elején is okoztak némi felfutást, ezek már nem tudtak olyan jelentős mértékű érdeklődést kiváltani, mint a korábbi hírek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

A Miniszterelnökség államtitkára egy háttérbeszélgetésen terítette ki a lapokat.

Nagyítóval is alig találni Otthon Startot újépítésű lakást Budapesten

Nagyítóval is alig találni Otthon Starttal vehető újépítésű lakást Budapesten

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű visszaesésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168