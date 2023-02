Másra kell a Babaváró, mint korábban gondolták

Gyorsabban alkalmazkodnak a változásokhoz azok, akik kinézték meguknak a Babaváró hitelt. Az energetikai korszerüsítés mindent felülír, egyre többen használják erre ezt a kamatmentes, szabadfelhasználású kölcsönt. Még mindig a lakásvásárlás áll az első helyen, de vélhetően már nem sokáig, mert ez az "eltérítés" egyre erőteljesebb. Ezt erősítette meg a Duna House csoporthoz tartozó Credipass pénzügyi szolgáltató cég is mostani helyzetértékelésében.

Egy családi ház szigetelésére is bőven futja belőle. Fotó: Knauf Insulation

Az elmúlt évek nagy slágere, a Babaváró 2024 év végéig minden változtatás nélkül, tovább igényelhető a gyermeket tervező házaspárok számára. A maximum 20 éves futamidőre szóló, legfeljebb 10 millió forint összegben kérhető kamatmentes kölcsön verhetetlen előnye, hogy bármire felhasználható és nem szükséges hozzá ingatlanfedezet.

A Credipass 2022-es adatai alapján az ügyfelek élnek is a szabadság adta lehetőséggel, volt, aki autóvásárlásra, mások utazásra költötték a kapott összeget, ugyanakkor a 2022-es év során a pénzügyi közvetítő cég által közvetített támogatásokat az igénylők legnagyobb arányban, 87,4 százalékban ingatlancélra fordították.

A hitelfelvevők kisebb része, 15,6 százaléka felújításra, bővítésre, korszerűsítésre költötte a kapott támogatást, míg 71,8 százalékuk otthonteremtési céllal folyamodott a kölcsönért. A harmadik legnépszerűbb az egyéb kategória volt, az igénylők 4,8 százaléka nem nevezte meg pontosan, hogy mire szánja a szabadon felhasználható összeget. A Credipass közreműködését kérő hitelfelvevők 95 százaléka a maximális összegre nyújtotta be kérelmét a tavalyi év során.

„Bár a tavalyi év végére az ingatlanpiaci áremelkedés régiótól és ingatlantípustól függetlenül stagnáló, néhol minimálisan csökkenő tendenciára váltott a használt ingatlanok piacán, mégis egyre ritkább, hogy az ügyfelek csupán a Babaváró támogatás összegéből fedezzék az ingatlanvásárlást. A maximálisan igényelhető 10 millió forint önerőnek kiváló, amelyet CSOK-kal és a két gyermek esetén hozzá kapcsolható kamattámogatott hitellel kiegészítve a megemelkedett kamatkörnyezetben is megvalósítható a családok otthonteremtése." - mondta Benedikt Károly, a Duna House pr-vezetője.

A Magyar Nemzeti Bank adatbázisa szerint a támogatás indulása óta a tavalyi év végéig a korábban becsült 2.000 milliárd forintos volument is, közel 100 milliárddal meghaladta a kihelyezett támogatások összege. A Babaváró a következő két évben is támasza lesz az első lakásukat tervező ügyfeleknek és az otthonfelújítási támogatás kivezetésével pedig várhatóan tovább nő majd a Babaváró segítségével otthonukat modernizálók száma is." - tette hozzá.