Még igénylik a hiteleket, de jobb lenne az alacsonyabb kamat

A lakáshitel-emelkedés országos folyamat, a keleti országrészben a 16 százalékot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlanközvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret.

Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A Duna House közleménye szerint a hitelezés sem veszített a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt, a finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe.

„A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlanpiacon, akik nem jogosultak Otthon Start Programra vagy CSOK Pluszra” – írta összegzésében a Duna House.

A Magyar Nemzeti Bank év eleji kamatcsökkentési ciklusa ugyanakkor nem folytatódott az elmúlt hónapokban. Legutóbb is, 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot a Monetáris Tanács, az iráni háború energiaár-mozgató és inflációs hatásaira hivatkozva.