Még váratnak magukra a 3 százalékos hitel ingatlanárakra gyakorolt hatásai

Júliusban megtorpant a lakásdrágulás az országos lakáspiacon havi és éves összevetésben, miközben Budapesten csak enyhén gyorsult az árak növekedési üteme. A 0,1 százalékos országos és 0,9 százalékos budapesti havi árváltozás tempója utoljára 2014 novemberében volt ilyen lassú. Az Otthon Start program bejelentése felpörgette a lakáspiaci keresletet, de a júliusi lakásárakban ez még nem tükröződött. A budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára jelenleg 1,3 millió forint. A fővárosi kerületekben 804 ezer és 2 millió forint között szóródik a négyzetméterárak középértéke.

Bár júliusban már jelentősen nőtt a kereslet az eladásra szánt lakóingatlanok iránt a szeptembertől induló Otthon Start Programnak köszönhetően, az árak egyelőre nem kerültek meredek emelkedőre. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint júliusban országos szinten gyakorlatilag stagnáltak a lakásárak az előző hónaphoz képest: mindössze 0,1 százalékos növekedés történt, ami jelentős lassulást jelent a korábbi hónapokhoz viszonyítva.

A lakásárak még nem követték a kereslet felfutását
Budapesten ugyanakkor enyhe áremelkedés volt tapasztalható: a júniusi stagnálást követően 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, ami egyelőre nem számít kiugró mértékű növekedésnek. Ilyen enyhe mértékű havi árnövekedésre utoljára 2024 novemberében volt példa.

A régiók közül leginkább a Dél-Alföld számít kivételesnek, miután a júniusi 3 százalékos emelkedés után havi összevetésben 4,2 százalékkal csökkentek az árak, ami valószínűleg korrekcióként értelmezhető. A többi térségben inkább minimális változások voltak: a havi szinten 0 és 0,5 százalék közötti mozgások uralták a régiós piacokat. Éves összevetésben továbbra is Budapest áll az élen: a lakásárak 20,1 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Országosan 13,2 százalékos volt a lakásárak éves áremelkedési tempója, míg a legkisebb éves árnövekedést a nyugat-dunántúli régió produkálta 7,6 százalékkal.

„A júliusi stagnálás országos szinten részben meglepetés, hiszen a lakásdrágulás tempója már május óta mérséklődik. A júliusi stagnálást viszont enyhe áremelkedés válthatja fel a következő hónapokban mivel a kereslet is jelentősen élénkült az otthon start programnak köszönhetően.” – kommentálta az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: “Az, hogy júliusban nem szabadultak el az árak jó hír lehet azoknak, akik a közeljövőben terveznek lakást vásárolni, különösen annak fényében, hogy milyen mértékben nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma. Ugyanakkor messzemenő következtetéseket viszont még korai levonni a mostani számokból. Az ingatlan.com lakásárindexe ugyanis kizárólag a kínálatból kikerült hirdetések, vagyis az eladott lakóingatlanok adatain alapul. Ezek pedig még nem tartalmazzák azoknak az ingatlanoknak az árváltozását, amelyek ugyan drágultak, de még mindig eladósorban vannak, vagyis még nem találtak gazdára.”

Még nem érezni a 3 százalékos hitel hatásait

Az ingatlan.com szakértője szerint a kínálatban jelenleg is elérhető használt eladó lakások és házak hirdetései adatai már teljesebb képet adnak az otthon start program kezdeti hatásairól. „A budapesti eladó lakások és házak esetében a tulajdonosok hirdetéseiben szereplő árak 1 csupán százalékkal kerültek feljebb július elejéhez képest, míg az ingatlanközvetítők hirdetései 1,7 százalékkal drágultak, így összességében 1,3 százalékkal emelkedtek a budapesti kínálati árak július elejéhez képest” – fogalmazott Balogh László.

A szakember beszélt arról is, hogy a program csak szeptemberben indul, ezért a lakásárakat érintő változások inkább az augusztus-novemberi időszakban lesznek láthatóak, mivel a kínálati árakba a jó hírek mindig gyorsan beépülnek.

Hogyan változnak az eladó lakások és házak négyzetméterárai?

Augusztus elején a Budapesten eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,3 millió forintot tett ki, ám a kerületi szintű adatok jól tükrözik a piac sokszínűségét. A legdrágább kerület az V., ahol változatlanul 2 millió forint a négyzetméterárak középértéke. A másik véglet a XXIII. kerület 804 ezer forinttal. A több mint 2500 eladó lakással a legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,55 millió forint a fajlagos árszint, ami gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Szintén a legszélesebb választékot biztosító kerületek közé sorolható a VII., a VIII., a XIV. és a XI. kerület, ezekben a városrészekben 1,2-1,5 millió forintos összeggel számolhatnak a vevőjelöltek.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben kínálják a legtöbb használt lakóingatlant eladásra, a több mint 3 ezer lakás esetében az átlagos négyzetméterár 957 ezer forint. Pécsen is 3 ezernél több lakóingatlan vár vevőre, Szegeden pedig a számuk meghaladja a 2 ezret. A pécsi fajlagos középérték 804 ezer forint négyzetméterenként, a szegedi pedig 891 ezer forint. Az eladásra szánt ingatlanok számát nézve szintén jelentős kínálattal rendelkezik még Nyíregyháza, Győr, valamint Kecskemét, ezekben a nagyvárosokban 725-852 ezer forintos átlagos négyzetméterár jellemzi a piacot. 

Nagyon sok új lakás épülhet az Otthon Start miatt

Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43 százalékkal ugrott meg. Ezt pedig várhatóan csak tovább fogja fűteni a kormány szeptemberben induló Otthon Start programja, mely 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitelt biztosít építésre is – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. 

Lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet 

Az Otthon Start Program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki Magyarország legnagyobb független banki közvetítőjének, a Bankmonitornak az adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást. 

Ki nem találná, hogy milyen lakások kelnek el a leggyorsabban

Egyre nagyobb a különbség az egyes ingatantípusok értékesítési ideje között. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult az első fél évben, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt; a leggyorsabban a panelek kelnek el, átlagosan 50 nap alatt, derül ki az Otthon Centrum közleményéből. 

Ismét módosulnak a CSOK Plusz és az Otthon Start szabályai

A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal. A változtatások célja a különböző támogatási formák egyszerűbb kombinálhatósága és az értékhatárok egységesítése.

Már most látszik, melyik lakásokat fogják elkapkodni az új hitellel?

Van kategória, ahol kétharmaddal nőtt az érdeklődés a bejelentés óta.

Nem az első lakást vásárlók, hanem a befektetők arathatnak a 3 százalékos hitellel

Bentlakási kötelezettség híján kiemelkedő befektetési környezetet teremt az Otthon Start.

Zsiday Viktor lerántja a leplet a kormány új csodafegyveréről

A Klasszis Klub Live következő, augusztus 13-ai vendége a 3 százalékos lakáshitelt elemezte. Írását teljes terjedelmében közöljük.

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a NAV

A bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük.

