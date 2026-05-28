Megérkeztek az egymillió forintos négyzetméterárak Debrecenbe és Győrbe

Kettészakadt a vidéki ingatlanpiac: Debrecenben már átlépte, Győrben pedig megközelítette a panellakások átlagos négyzetméterára az egymillió forintot. Nagykanizsán viszont még megfizethetők a panellakások.

Átrendeződött a vidéki nagyvárosok panelpiaca, egyre nagyobbak a különbségek: Debrecenben már egymilió forint felett van az átlagos négyzetméterár – írja közleményében az Otthon Centrum.

Az összes megyei jogú várost nézve a panellakások átlagos négyzetméterára 814 ezer forintra nőtt, ezzel gyakorlatilag utolérve a téglalakások 825 ezer forintos szintjét. A használt házak továbbra is alacsonyabb árszinten maradtak, átlagosan 608 ezer forintos négyzetméterárral.

Az első negyedévben a panellakások piacán mérték a legjelentősebb drágulást: az Otthon Centrum adatai szerint éves összevetésben 25,7 százalékkal emelkedtek az árak. A téglalakások esetében 14 százalékos, a családi házaknál 11,7 százalékos növekedést tapasztaltak.

„A tavalyi támogatási környezet, az Otthon Start Program indulása, valamint a hitelkamatok alakulása jelentős számú vásárlót terelt a lakáspiacra, különösen az egyetemi városokban, ahol magas a fiatalok aránya. A megnövekedett kereslet gyors és jelentős áremelkedést eredményezett, főként a panellakások piacán” – mondta Soóki-Tóth Gábor, az ingatlaniroda elemzési vezetője.

Debrecenben a panel- és téglalakások ára is a lélektani határ fölé emelkedett
Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

Debrecenben már 1 millió 8 ezer forint, Győrben 985 ezer forint egy átlagos panellakás négyzetméterára. A többi egyetemváros is csak minimálisan marad el a két legdrágábbtól, miközben Nagykanizsán 562 ezer, Szekszárdon pedig 640 ezer forint az átlagos panelár.

A téglalakások piacán még markánsabb különbségek figyelhetők meg. Debrecen 1,17 millió forintos négyzetméterárral vezeti a mezőnyt, ami azt jelenti, hogy egy kétszobás lakás átlagosan mintegy 8 millió forinttal drágább, mint egy hasonló méretű panel. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el.

Ezzel szemben Nagykanizsán mindössze 537 ezer forintos átlagár a jellemző, ami még a helyi panellakások árszintjét sem éri el. Hasonló folyamatok figyelhetők meg más, kisebb és a fővárostól távolabb eső településeken is.

A használt házak piacán Sopronban az átlagos négyzetméterár eléri 1,04 millió forintot, míg Debrecenben 800 ezer forint körül alakul. Nagykanizsán és Szekszárdon az átlagár alig haladja meg a 350 ezer forintot. Ez a szegmens tekinthető a legheterogénebbnek: nemcsak városok között, hanem városokon belül is jelentős eltérések mutatkoznak az ingatlanok állapotától és elhelyezkedésétől függően.

„A vidéki lakáspiac ma már nem tekinthető homogénnek: a kereslet és az árak mentén egyértelműen kettészakadt, és ez a különbség a következő időszakban is velünk maradhat” – mondta Soóki-Tóth Gábor.

