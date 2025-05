Megint egészen furcsa árveréseket találtunk a NAV honlapján

Ezúttal 78 olyan ingatlan szerepel cikkünk írásakor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési honlapján, amelyre lecsaphatnak a potenciális vásárlók, az ország minden pontján. A különböző adótartozásokkal és gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben lefoglalt ingatlanokra akár olvasóink is licitálhatnak, listánkra a legérdekesebbeket válogattuk ki.

Korábbi cikkünkben feldolgoztuk a NAV által árverezett ingóságokat is, az adóhivatal már két körben is árulta majdnem egy méteres bronz lovát, de legutoljára kalapács alá került egy teljes olasz barokk bútorszett is:

Majorsághoz vezető út

Különös útszakasznak keres új gazdát a NAV, hiszen a Beled külterületén található rész a Józsefmajor telepet köti össze a Beled és Kapuvár fekvő nagyobb forgalmú úttal. A majorság tulajdonosa, a Teleki- Kober Kft. az Opten céginformációs adatbázisa szerint egy jól működő, 2023-ban több mint 462 millió forintos árbevételt, és 15,2 millió forintos profitot termelő agrárcég, amelynek nincsen nyitott ügye az adóhivatallal. Mindez tehát arra utal, hogy az eladó útszakasz nem a cég tulajdonában van, hiszen a NAV közzététele szerint több mint 3,4 millió forintos adótartozást is ki kell fizetnie a jövőbeli vevőnek.

A licit május 17-én indul, a minimális ár 261 950 forint, azaz a leendő új tulajdonosnak legalább ennyit még ki kell egyenlítenie az adóhivatallal szemben a már említett tartozás mellett.

Budapesti üzlethelyiség a VII. kerületben

Elsőre nem kelt el, így másodjára is meghirdette az adóhivatal ennek a budapesti, lepusztult üzlethelyiségnek az árverését. Az ingatlan 15 négyzetméteres, és a VII. kerületi, Dob utcában található.

Becsértéke 13,5 millió forint, a licit minimálajánlata 8,77 millió forint, azaz a jövendő tulajdonosnak legalább ennyit ki kell majd fizetnie annak, aki meglátja a fantáziát a Budapest egyik központi utcájában fekvő egykori boltban.

Az ingatlanon mindezek mellett jelentős az adó- és köztartozás is, a pótlékokkal együtt összesen több mint 11,2 millió forintos összeg gyülemlett fel. A licit május 26-án indul.

Szentgotthárdi lőtér

Június 23-án kezdődik az árverése az egykoron működő lőtérnek, amelyet az adóhivatal helyszíni képei szerint mostanra benőtt a gaz.

A több mint 2200 négyzetméteres ingatlanon egy főépület található a lőtér mellett, a teljes telek becsértéke 7,65 millió forint, míg az induló licit 4,97 millió forint lesz majd. Az árverési ár mellett a leendő tulajdonosra vár az is, hogy kiegyenlítse a köz- és adótartozásokat is, amelyek összege a szebb napokat megélt lőtér esetében 543 ezer forint a pótlékokkal együtt.

Ez a lőtér is új gazdáját keresi

A legdrágább és a legolcsóbb

A családi házak esetében gyakori az olyan árverés, ahol nem az ingatlan egészét hirdetik meg, hanem valamelyik tulajdonosnak gyűltek fel tartozásai. Kíváncsiak voltunk arra, hogy melyik a legdrágább és legolcsóbb olyan ház, amelyek esetében egyedüli tulajdonos lehet az, aki a NAV-tól megvásárolja az ingatlant.

Ház Érpatakon

Évek óta lakatlan ez az 5 szobás ház, amely a település Kossuth utcájában fekszik, és amelyen az adótartozás a NAV-val szemben nagyjából 3,47 millió forint.

A ház évek óta lakatlan, most elárverezi a NAV

A közművesített ingatlan becsült értéke 4,2 millió forint, a június 23-án induló árverésen a kezdőlicit 3,15 millió forint lesz, ennyit legalább ki kell majd fizetnie annak, aki megvásárolná a házat, amely cikkünk írásakor a legértékesebb egyedüli tulajdonosként megszerezhető ház a portálon.

Ház Ludason

Erősen felújításra szorul, és az önkormányzati tájékoztatás szerint csak annak megtörténte esetén minősíthető lakóháznak ez, a Heves megyei településen található romos épület.

A félkész, romos házon jelentős adósság is összegyűlt

A Kossuth Lajos úton található ingatlan részben közművesített, a villanyt már bekötötték, készültségi foka 50 százalékos a NAV honlapja szerint. Becsértéke 1,5 millió forint, licitálni azonban már 975 ezer forinttól lehet rá június 16-tól.

Az ingatlanon komoly tartozások gyűltek fel, az adóhivatallal és az illetékes kormányhivatallal szemben is, ezek összege a pótlékokkal együtt több mint 9,82 millió forint.