Meglepődik, ha megtudja, hol éri meg leginkább egy lakást felújítani

Hamarosan elindul az államilag támogatott Otthonfelújítási Program, amelynek keretében kamatmentes hitelt és 2,5-3,5 millió forintos támogatást is kaphatnak azok, akik energetikailag korszerűsítik az 1990 előtt épült egy- vagy többlakásos családi házukat. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az adott járás jövedelemszintjétől függ. Az ingatlan.com és a money.hu ezért közös elemzésben vizsgálta meg, hogy a 3,5 milliós támogatásra jogosult járások közül hol járnak a legjobban felújítást is tervező lakásvásárlók és a kamatmentes hitelt felvevő lakástulajdonosok.

Érdemes matekozni

Fotó: Új Ház Centrum

A támogatás keretében egy ingatlanra 6 millió forint kamatmentes hitelt lehet igényelni 1 millió forintos önrész mellett. Az országos átlag 110 százalékát meghaladó jövedelmű járásokban 2,5 millió forintos támogatást is ad az állam a felújításhoz kapcsolódóan. Ahol az átlagjövedelem az országos átlag 75 és 110 százaléka között alakul, ott 3 millió forint lesz a vissza nem térítendő támogatás. A legnagyobb összegű támogatást ott kapják a lakástulajdonosok, ahol az átlagjövedelem nem éri el az országos átlag 75 százalékát. Ezekben a járásokban ugyanis 3,5 millió forintot nem kell visszafizetni a 6 millió forintos kamatmentes kölcsönből. “A legnagyobb állami támogatásra jogosult járásokban látványosan javulhat azoknak az ingatlanoknak a minősége, amelyek részt vesznek az Otthonfelújítási Programban. Az állami támogatás a lakásvásárlókat is helyzetbe hozhatja ezeken a településeken, mert ők a beköltözés előtti felújításhoz is jelentős segítséget kaphatnak” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ezek lehetnek a legnagyobb támogatásra pályázók célpontjai

“A 3,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra jogosult járások iránt érdeklődő vevők számára azok lehetnek a legvonzóbbak, ahol a legalacsonyabbak a felújítandóként eladásra hirdetett házak, így az ottani lakásoknál jelenti a legnagyobb hozzájárulást az állami támogatás. Az ingatlan.com jelenlegi adatai szerint a 3,5 milliós kategóriába tartozó 63 járásban az 1990 előtt épült, felújítandó családi és ikerházak átlagos négyzetméterára 170 ezer forint, de területenként hatalmas különbségek vannak” – emelte ki a szakember. A felújítottak esetében 274 ezer forint az átlagos négyzetméterár, azaz a korszerűsítéssel akár 61 százalékos értéknövekedés érhető el.

Az elemzésből kiderül, hogy a Sarkadi, a Mezőkovácsházi, valamint a Bácsalmási járásban lévő házak a legolcsóbbak: az átlagos négyzetméteráruk ugyanis 78-91 ezer forint. Ugyancsak a legalacsonyabb négyzetméterárral rendelkező járások közé sorolható egyebek mellett a Baktalórántházai, Ózdi és Jánoshalmai járás, itt 93-101 ezer forintos négyzetméterár vonatkozik a felújítandó házakra, a korszerűsítettek esetében 69-162 százalékkal magasabb az ár.

A Balaton partján és Debrecen mellett is elérhető a 3,5 milliós ingyenpénz

A négyzetméterárak alapján a legdrágább három járás a Balaton-parti Fonyódi és Marcali járás, valamint a Debrecen közvetlen közelében található Hajdúhadházi járás. Ezeken a környékeken négyzetméterenként átlagosan 289-449 ezer forintot kérnek a felújítandó házakért. “Bár ezekben a járásokban magasabbak az ingatlanárak, a Balaton és Debrecen közelsége miatt valószínű, hogy itt járnak legjobban azok a lakásvásárlók, akik élnek az Otthonfelújítási Program lehetőségével. A beruházás eredményeként ugyanis ebben a három járásban 42-63 százalékos értéknövekedéssel is számolhatnak az ingatlantulajdonosok.” - tette hozzá a szakértő.

Itt érzik meg a legkevésbé a hiteltörlesztő terhét

“Az 1 millió forint önrésszel igényelhető 6 millió forintos - államilag támogatott kamatmentes - hitel törlesztője várhatóan 26-35 ezer forint lesz. A 3,5 milliós támogatásra jogosult területek közül a Fonyódi, Pécsváradi és Mohácsi járásban élők átlagos jövedelmét terheli meg legkevésbé a hiteltörlesztő. Ezekben a járásokban ugyanis a kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbér meghaladja a 320 ezer forintot” - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A money.hu szakértője azt is hozzátette, hogy amennyiben a kamatmentes hitel összege nem lenne elég a teljes körű felújításra, úgy piaci hitellel is ki lehet egészíteni a felújítás költségvetését. Ugyanakkor a jelenlegi információk szerint nem minden banknál lesz elérhető az otthonfelújítási program. Ez egyben azt is jelenti majd, hogy a támogatást és a kiegészítésre szánt piaci jelzáloghitelt egy pénzintézetnél kell intézni, hiszen két különböző bank jelzálogjoga a gyakorlatban nem kerül egy ingatlanra. Ugyanakkor, ha kisebb összegű plusz pénzre van szükség, vagy az önerőt kell előteremteni, akkor akár a személyi kölcsönök is segíthetnek a finanszírozásban. Ez esetben nincs banki kötöttség, bárhonnan igényelhető a kölcsön, azonban érdemes körültekintően választani a banki ajánlatok közül, mert jelentős különbségek lehetnek a törlesztők, visszafizetendő összegek között.

