Meglepően kevés banknál érhető el ez a lakástámogatás

A Bankmonitor hétfői cikke szerint 2024 igazi nagy durranása lehet a jelentősen megemelt támogatási összegű Falusi CSOK, hiszen ez maradt az egyetlen olyan otthonteremtési támogatás, amihez nem szükséges újabb gyereknek születnie a családban. A pénzügyi portál emlékeztet, a Falusi CSOK tanyák, valamint bizonyos kistelepüléseken lakóingatlanok vásárlásához, felújításához és korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. Hozzáteszik, a támogatást ráadásul meglévő gyerekre kortól függetlenül házasok, élettársak, sőt gyereküket egyedül nevelő szülők is igényelhetik, ám vállalt gyereknél továbbra is elvárás a házasság, valamint az, hogy a feleség ne töltse be a 41. életévét. További előny, hogy itt úgy emelkedett jelentősen a támogatási összeg, hogy közben nem szűkült a jogosultak köre.

Ezen kívül továbbra is igényelhető mellé adó-visszatérítés: új építésű ingatlan vásárlása esetén az 5 százalékos áfát nem kell megfizetni, építkezésnél pedig a 27 százalékos áfa marad visszaigényelhető legfeljebb 5 millió forintig – áll a szaklap cikkében.

Emlékeztetnek, 2024-től a Falusi CSOK összege egy gyerekkel 1 millió forint, kettővel 4 millió forint, míg három gyerekkel 15 millió forint. Meglévő, akár korábban CSOK támogatással megvásárolt ingatlan korszerűsítésére is igényelhető, ebben az esetben gyerekszámtól függően 0,6 millió forint, 2 millió forint, illetve 7,5 millió forint támogatás járhat.

Nem változott, hogy amennyiben használt ingatlant vásárol a család, akkor a támogatási összeg legalább felét annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére kell fordítani, ám újépítésű egylakásos lakóépület (családi ház) vásárlása vagy építése esetén a teljes összeg a vételárra mehet.

Annál nagyobb újdonság, hogy míg korábban a Falusi CSOK támogatást szükség esetét a „hagyományos” CSOK hitellel lehetett csak kiegészíteni, addig 2024-től akár CSOK Plusz hitellel is kombinálható, ezek kamata pedig egyaránt legfeljebb fix 3 százalék lehet.

Van azonban néhány rendkívül fontos különbség a két kölcsön között – emlékeztet a Bankmonitor. A CSOK hitel legalább két meglévő vagy vállalt gyerekkel igényelhető, a maximális összege két gyerekkel 10 millió forint, három gyerekkel pedig 15 millió forint lehet. Ezzel szemben a CSOK Plusz igényléséhez legalább egy gyereket vállalni kell, ám a felvehető hitelösszeg meghatározásakor a meglévő és a vállalt gyerekekkel egyaránt számolnak. Itt egy gyerekkel 15 millió forint, két gyerekkel 30 millió forint, míg három gyerekkel 50 millió forint lakáshitelhez lehet hozzájutni. Mivel a CSOK Pluszhoz gyerekvállalás is kapcsolódik, itt elvárás a házasság, valamint az, hogy feleség igényléskor ne töltse be a 41. életévét – hívja fel a figyelmet a szakportál.

Hiába volt 2023 második negyedévében a CSOK támogatásokon belül 47 százalékos részesedése a Falusi CSOK-nak, mégis kevés bank lát benne fantáziát. A Bankmonitor vizsgálata szerint jelenleg mindössze három banknál igényelhető a konstrukció, ezek egyikénél ráadásul nem is minden célra. 2024-ben az OTP Bank, az MBH Bank kínál Falusi CSOK-ot újépítésű egylakásos lakóház megvásárlására és építésére, használt lakás korszerűsítéssel és/vagy bővítéssel egybekötött megvásárlására, valamint meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére. A K&H Banknál kizárólag építésre és újépítésű ingatlan megvásárlására érhető el a konstrukció. Hozzáteszik, a Bankmonitor szakértői arra számítanak, hogy hamarosan további egy-két bank is elindulhat a termékkel.

Mivel ez a három bank CSOK hitelt és CSOK Plusz hitelt egyaránt kínál, ezen bankoknál lehetőség van a Falusi CSOK-ot kombinálni ezek valamelyikével – áll az elemzésben. Hozzáteszik, elméletileg lehetőség van arra is, hogy a Falusi CSOK-ot és a támogatott hitelt más-más banktól igényelje valaki, ám ez nem életszerű, mert a támogatott hitelkonstrukciók kondíciói között minimális a különbség.

Más a helyzet akkor, ha a Falusi CSOK-on és a támogatott hitelen felül piaci lakáshitelt is igényelne valaki, nem csak azért, mert ezek árazása különböző, hanem azért is, mert az egyes pénzintézetek hitelbírálati gyakorlata eltérő. Ezért előfordulhat, hogy míg az egyik pénzintézet gond nélkül hitelez valakit, a másik nem, vagy csak kisebb összeget ad a számára. Ilyenkor érdemes lehet más bankot választani, amire a jogszabály lehetőséget is biztosít – zárul a szaklap elemzése.

