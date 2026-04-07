Mégsem árverezi el a NAV az egykori szabadszállási laktanya épületeit

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, március 20-án indult volna a NAV árverése több ingatlanra Szabadszálláson. Ez önmagában aligha lenne hírértékű, viszont nem akármilyen épületekről van szó, ugyanis az adóhatóság az egykori laktanya több kiszolgálóépületét vitte volna licitre, miután bajba került a tulajdonos cég.

A sorkatonaság sokáig volt a magyar férfiak mindennapjainak része, így bizonyára olvasóink közt is akadnak olyanok, akik személyes emlékekkel rendelkeznek a szabadszállási katonaságról. 2004. december 31-én zárt be a Magyar Honvédség (MH) Alföldi Kiképző Központ, ezzel megszűnt az 53 éves múltra visszatekintő laktanya a békeidős sorkatonai szolgálat eltörlésével, de hasonló sorsa jutott idővel a honvédség sorkatonák kiképzésére használt szombathelyi és tapolcai központja is.

Az egykori laktanya 2006-ban került az önkormányzat tulajdonába, amely tovább értékesítette azt, és létrejött a Szitep Kft., vagyis a Szabadszállás Ipari és Technológiai Park Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. – erről a cég saját honlapján is beszámolt. Az ingatlanok mögötti céges háttér ezután azonban kissé kuszává válik.

Cikkünk írásakor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölt ingatlanárverései közt négy szabadszállási ingatlan tűnik fel, ezek közül három a mellékelt hirdetmény szerint a Szabadszállási Alföldi Képző Központ Kft. tulajdona (ez a cég részben korábban a Szitep Kft. érdekeltsége volt az Opten céges adatbázisa szerint).

A dokumentum szerint az ingatlanokat 41,88 millió forint adó- és köztartozás behajtása érdekében indult végrehajtási eljárásában foglalták le. A laktanya egyik egykori kantinjáról, egy kocsiszínről, valamint egy tároló melléképületről van szó, az árveréseket azonban arra hivatkozva törölte a NAV, hogy csődegyezség történt – azaz feltehetően a bajba jutott tulajdonos cég megegyezett a hitelezőkkel.

A bedőlt magánnyomozó-iskola

A Szabadszállási Alföldi Képző Központ Kft. egy jelenleg is elérhető honlap szerint egy magánnyomozó-iskolát üzemeltetett még a 2010-es évek elején, az itt megtalálható információk szerint az első személyi-, vagyonőr és testőr tanfolyam még 2009. augusztus végén sikeresen befejeződött. A honlap legutolsó frissítésekor egy 2010 elején induló következő tanfolyamot hirdettek, amely a leírás szerint:

moduláris, kompetencia alapú 400 órás tanfolyamunk igazodva a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt 50 százalék – 50 százalékos elváráshoz, 200 órás elméleti és 200 órás gyakorlati képzésből tevődik ki.

A tanfolyam elvégzéseinek feltételei közt szerepelt a büntetlen előélet, a középiskolai érettségi, és az egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat is például. A képzést többek közt azoknak ajánlották, akik érdeklődnek a bűnügyek felderítésének eszközei iránt.

Jelenleg nem találtunk az elérhető adatbázisokban olyan képzést, ami a céghez kötődik, így feltehetőleg a szakképzési projektek még a 2010-es években elhaltak. Ennek ellenére a cég a 2020-as évek elején még 40-80 millió forint közti árbevétel mellett pármilliós pluszban zárta az éveket, 2024-től viszont egyre nagyobb bajban van. 2024-ben 38,44 millió forintos árbevétel mellett 12,43 milliós mínuszban zárt, míg a már leadott, 2025-ös beszámolóban 31,4 millió forintos árbevétel mellett már 17,28 millió forintos veszteség jött össze.

A cég adósságai is jelentősek, egy év alatt 128,81 millió forintról 166,51 millió forintra híztak, ráadásul kizárólag rövid lejáratú kötelezettségekről van szó.

Az egykori legénységi szállást május elsejétől próbálta volna eladni a hatóság

Akadt még egy törölt szabadszállási átverés

Május elsején került volna kalapács alá az egykori laktanya legénységi szállása, amely az árverési hirdetmény szerint a Szabad Szállás Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. tulajdonában van, a cég ellen az Opten adatbázisa szerint 2024 júliusa óta végrehajtási eljárás zajlik a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatóságának jóvoltából. A NAV a dokumentum szerint nagyjából 1 millió forintnyi adó- és köztartozást akart volna behajtani a cégen, ám az adós részletfizetést kért, így a közel 30 millió forintos becsértékű ingatlanra egyelőre nem indul licit. A vállalkozás évek óta csak szenved, értékesítésből származó nettó árbevételei nagyságrendileg a 1,5 millió forintos szinten mozognak, pár százezer forintos bevételt termelve.

Végül érdekesség, hogy a cég egyik magánszemély tulajdonosának más érdekeltségei közt több olyan vállalkozás is feltűnik, amelynek neve M8-al kezdődik, ezek mindegyikét a Szabadszállás, Honvéd utca 72-82. címre jegyezték be, ez az egykori laktanya épületeinek címe. Az M8-as kitétel pedig nem véletlenül lehet ismerős, hiszen a fentebb már említett Szabadszállási Alföldi Képző Központ Kft. az uniós támogatás megítéléséről szóló beszámolója szerint az „M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház” projektje 106,55 millió forintban részesült a létesítmény kialakításához a volt Honvédségi Szakközépiskola épületében. Az inkubátorház honlapján az utolsó érdemi hírek 2015-ből származnak, nemrég viszont újból frissült a site, ugyanis a csődeljárás megindulásáról szóló hirdetményt itt is megjelentették.