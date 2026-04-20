Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

A kormány teljesen felfüggeszti a régebbi családi házakra igényelhető 5+5 millió forintos energetikai otthonfelújítási programot – írja a Portfolio. A program uniós forrásból működött, és a keret kimerülésére hivatkozva függesztették fel.

Az 5+5 millió forintot 2007 előtt épült családi házak felújítására lehet igényelni április 23. csütörtökig az MFB pontokon.

A programot múlt héten Budapesten és hét fejlettebb vármegyében már felfüggesztették. A Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője, Papp Roland közösségi oldalán azt írta: a program rendkívül nagy érdeklődés mellett, a rendelkezésre álló források teljes lekötésével valósult meg.

A másik, vidéki otthonfelújítási program jelenleg június 30-áig van érvényben, ennek sorsáról az új parlament dönthet.