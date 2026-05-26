4p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Ingatlan

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

mfor.hu

Várhatóan július 1-jén nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 ezer fővel fogja növelni az éves látogatószámot – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Az intézmény egy hónappal ezelőtt jelentette be a Biodóm központi részén kialakítandó mintegy egyhektáros terület nyár közepi megnyitását. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.

Mint akkor írták, a Biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.

„Vannak elképzeléseink a további lépésekről is. Ilyen lehet majd az elefántok átköltöztetése a Biodómban kialakított új szálláshelyeikre, vagy az oroszlánfókák számára kialakított új, korszerű bemutatóhely beüzemelése, és az oroszlánfókák átköltöztetése. Hogy pontosan mi lesz a következő lépés, és mikorra valósulhat meg, még nem tudjuk megmondani, ez több műszaki és pénzügyi feltételtől függ, amit még nem látunk minden tekintetben előre. Egy biztos, minél többen tisztelnek meg bennünket a látogatásukkal, annál jobbak a lehetőségek a továbbhaladásra” – jegyezte meg Hanga Zoltán.

Arra a felvetésre, hogy miért csúszott fél évet a Biodóm városi oázisának megnyitása a korábban tervezett tavaly év végi időponthoz képest, a szóvivő hangsúlyozta: valóban volt szó egy korábbi időpontról, de a műszaki és a pénzügyi feltételeknek egyaránt teljesülniük kellett, ami csak mostanra vált lehetségessé.

A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújt támogatásként.

„Nekünk is látni kellett, hogy a tavalyi év bevételei hogyan alakulnak, és ebből mennyit tudunk a Biodómra fordítani. Ezt az év vége előtt természetesen nem lehetett pontosan tudni” – mutatott rá.

Hozzátéve: amikor látták, hogy rendelkezésre áll az a forrás, amely a szükséges feladatok megvalósításához kell, akkor lehetett megkezdeni az olyan munkákat, mint a termőföld behordása vagy a növények telepítése.

A szóvivő beszámolt arról, hogy 2025-ben 1 069 455 fő kereste fel az állatkertet, és további 200 ezer látogatójuk volt a Margitszigeti Kisállatkertben is.

„Abban bízunk, hogy a Biodóm városi oázisának a megnyitása mintegy 100 ezer fővel fogja emelni a látogatószámot”.

A Biodóm induló tervei között az Akvárium is szerepelt, a szerkezetnek azonban a Biodóm ügyének elhúzódása miatt időközben lejárt a garanciája. Az Akvárium elvileg működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzemben tartás is havi többmilliós tétel.

„Ami a Biodóm Akvárium részét illeti, kétségkívül az a legnagyobb falat, és ha lépésről lépésre kell haladnunk, arra számítunk, hogy az valósulhat meg majd az utolsó lépésben. De mi nagyon bizakodóak vagyunk, hogy erre is sor kerül” – emelte ki Hanga Zoltán.

Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie.

A Biodóm a főváros és a kormány közötti viták, a sok éven át tartó bizonytalanság után végül 2024-ben nyílt meg a nagyközönség előtt, és ezt követően több százezer látogatót tudott vonzani néhány rendezvényén. Ezek közé tartozott a két fénydóm, a World Press Photo kiállítás, az őslénykiállítás vagy az Art Aqua képzőművészeti tárlat.

(MTI) 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra.

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

Sokmilliós adósságot halmozott fel a cég, most a NAV értékesíti a bányatavát

Újabb érdekességekre bukkantunk a NAV árverésén.

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

Lázár János még utoljára hozott egy döntést

5 és fél éves jogtiprás érhetett ezzel véget.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG