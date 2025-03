Megvan, mikor indul a Körszálló felújítása – itt van, mi lesz belőle!

Az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben. Az átalakítás során az eredeti tömegképzés és arányok megmaradnak, ahogy megmarad a sugárirányú pillér-rendszer, a markáns, tömör látszóbeton és a dél és nyugat felé nyíló nagy üvegezett felületek is, amelyek az épület sajátos karakterének fontos részei, akárcsak a homlokzat gyűrűs megjelenése, világos sávos jellege.

A vállalat emlékeztetett, eredetileg 280 szobás szállodaként működött az 1967-ben átadott, Szrogh György által tervezett Körszálló, de az elmúlt évtizedekben a szállodai funkció életképtelennek bizonyult, a környéken nincs igény ekkora kapacitásra, ezáltal mind az épület, mind annak környezete erős romlásnak indult. Ezzel szemben a budai oldalon kiemelten nagy igény van új, magas színvonalú lakásokra. Az évtizedek óta hiányzó és elmaradt érdemi műszaki megújítás hiányában az épület statikai problémákkal is küzd – tették hozzá.

2025 nyarán megkezdi a budapesti Körszálló átfogó felújítását és átalakítását a Market Asset Management Zrt. – jelentette be a Market Csoport ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó tagja.

