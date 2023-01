Mellbevágó épületek jönnek idén is, csak győzzük meglátogatni őket

Az Egyesült Arab Emirátusok immár nem csupán a fényűző arabokról és az égbe törő felhőkarcolókról lesz híres, hanem egy sajátos vallási komplexumról is. Az Abrahamic Family House nevet viselő létesítmény az iszlám, a keresztény és a zsidó vallás hívőinek nyújt futurisztikus szent épületeket. Egyforma méretűek és lenyűgözőek, a formák és az anyaghasználat letisztult - számolt be január elején a CNN.

Abu Dzabiban lesz a muzulmán, a keresztény és a zsidó templom. Fotó: Adjaye Associates

A Közel-Keleten maradva jöjjön Jeruzsálem és az új Izraeli Nemzeti Könyvtár. Az épület a parlament (kneszet) mellett lesz, belső tereit a nyitottság és az egyszerűség jellemzi. Ötezer négyzetméteres lesz az olvasóterme, ezen kívül számos kiállítótér is helyet kapott benne. Az ívben elhelyezett polcrendszereket direkt legfeljebb ember magasságúra építik, hogy még több fény jöhessen be. Kívülről is benézhetnek az emberek, a falakat majdnem mindenütt hatalmas üvegtáblák szakítják meg.

Az új Izraeli Nemzeti Könyvtár. Fotó: Herczog&de Mouron

Koppenhágában a lepukkant északi öböl térségét teljesen újraértelmezték. Gyalogos zónákkal tarkított lakó és rekreációs övezet jött létre, minden épületet a fennarthatóság jegyében húztak fel vagy alakítottak át. Vannak irodák is az egykori raktárépületekben, rengeteg a közösségi kert.

Koppenhágában újjáélednek a volt ipartelepek. Fotó: Rasmus Hjortshoj

Észak-Nyugat Argentinában található San Salvador de Jujuy városkája, ott nyílik meg az egyik híres helyi építésznőről elnevezett Lola Mora Kulturális Központ. A művet a már elhunyt César Pelli argentin építész zseni irodája tervezte. Lesz benne kiállítóterem, étterem és alkotóknak szánt külön helyiségek is. Mindez az erdő közepén, ráadásul annyira környezetbarát, hogy napelemeinek köszönhetően 20 százalékkal több energiát fog termelni, mint amennyit elfogyaszt.

Az új argentin központ. Fotó: Pelli Clarke&Partners

Másfajta babérokra tör Kuala Lumpurban a Mardeka 118 nevű óriás. A Dubajban található Burzs Kalifa után a második legmagasabb épület lesz a világon a maga 2227 lábnyi (mintegy 700 méteres) magasságával. Idén a második félévre tervezik a hivatalos megnyitót. Lesz benne egy 1000 embert befogadni képes színház, egy hotel és 100 ezer négyzetméternyi üzlethelyiség, ami 2-3 nagyobb budapesti pláza összterületével egyező méret.

A Mardeka 118 égbe törő tornya. Fotó: Mardeka Centure

Sydneyhez közel több év alatt akarják felépíteni az úgynevezett Aerotropolist, ami egy új, vélhetően 2026-ban elkészülő repülőtérhez közel lesz, s egyfajta tudományos-technikai úttörővárosnak képzelik el. Ennek az első épülete lesz a képen látható Gyártáskutató Intézet. Látogatóközpont is lesz benne, a tervezésben őslakosok műszakilag nagyon képzett kései leszármazottai is részt vettek.

Így néz ki a kutatóközpont központi épülete Sydney mellett Fotó: Hassell

Az egyiptomi Gizában lassan végre elkészül a Nagy Egyiptomi Múzeum. Több mint egymilliárd dollárba került, 520 ezer négyzetméternyi kiállítótér lesz ott, amiben még II. Ramszesz fáraó hatalmas szobra is elfér. A fáraó egyelőre még az épület előtt várakozik.