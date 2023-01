Mennyit lehet most alkudni a lakás árából? – A hét videója

A lakásárak folyamatos kétszámjegyű növekedése nem tarthat örökké, s már 2022 tavaszán is érzékelhető volt az érdeklődés gyenge csökkenése. Ám e folyamatra rárakódott a durva infláció, az eszkalálódó háborús helyzet, a rezsikrízis. A 2008-2009-es válság kirobbanása után két év alatt kevesebb mint felére esett a lakáspiaci forgalom, s öt éven át azon a szinten is maradt. Ilyen sokáig lesz a piac gödörben most is?

Csak az a biztos, hogy a kilábalás most is több tényezőtől függ. Csökkennek-e például a hitelkamatok, ha az MNB lejjebb viszi a központi kamatlábat? Milyen mérlege lesz a télnek? Lesz-e elég szakmunkás? Javul-e a forint és ezáltal kicsit olcsóbb lesz-e a külföldi alapanyag? Mennyi lesz az infláció?

Most egyelőre a kivárás jellemző minden fronton. Az eladók és a vevők szempontjait mérlegelik munkatársaink és adnak pár tanácsot is.