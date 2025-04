Méregdrágák a balatoni ingatlanok, mégis hatalmas az érdeklődés

Tóth Tibor hozzátette: az árakban szerepet játszik, hogy sok eladó még a korábbi, 2022 közepi magas árszinten vásárolta az ingatlanát, és nem fogadja el, ha az ajánlat alacsonyabb a korábbi vételárnál. Jelenleg a 10–15 százalékos alku számít általánosnak, de ez sem mindig vezet eredményre. A legnagyobb problémát továbbra is a túlárazás jelenti.

Bár a kereslet élénk, a piacot továbbra is bizonytalanság jellemzi: a vevők kivárnak, az eladók viszont nem szívesen engednek az árakból. Katona szerint sokan meglepődnek, hogy az árak még mindig emelkednek, és az is gyakori, hogy az eladók csak minimális engedményre hajlandók, vagy egyáltalán nem alkuképesek.

Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont veszprémi stratégiai partnere elmondta: ahogy megjelentek az első napos hétvégék, egyre többen kötötték össze a kirándulást ingatlanlátogatással. Katona Tamás, a siófoki iroda vezető értékesítési tanácsadója szerint Somogy északi részén is hasonló a helyzet, szinte minden hétvégén van több vevőjelölt is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előzetes adatai alapján továbbra is Budapest vezet az átlagos négyzetméterárakat tekintve (1,01 millió forint), de a Balaton-parti térségek is élmezőnyben vannak. Somogy vármegye a harmadik legdrágább régió 718 ezer forintos négyzetméterárral, míg Veszprémben 583 ezer forint az átlag.

Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint már tavasszal érezhetően megélénkült a forgalom a Balaton környéki ingatlanpiacon, és a jelek szerint idén sem törik meg a több éve tartó drágulási trend. Az érdeklődések száma helyenként harmadával is meghaladja a tavalyit, miközben a vevők főként nyaralóként hasznosítható, külterületi vagy zártkerti ingatlanokat keresnek, jellemzően 50 millió forint alatti árkategóriában.

