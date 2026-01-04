Méretes tartozás a becsődölt pálinkaháznál, zűrös kínai borszállás – ezek voltak a NAV legérdekesebb árverései

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési oldala 2025-ben is igazi aranybányának bizonyult, ahol egészen különleges eladó tételekre bukkantunk, némelyik mögött pedig igazán kaotikus történetszálakat göngyölítettünk fel. Bemutatjuk a három legérdekesebbet.

1. A hányattatott sorsú pálinkaház

December eleji cikkünkben mutattuk be annak a pálinkafőző üzemnek a történetét, amelyet január 12-én visz árverésre az adóhivatal, a nyilvánosan elérhető képek tanúsága szerint a Széchenyi Terv 2020 keretében valamivel több mint 400 millió forintos támogatást kapott a tulajdonos „pálinkafőző felújítása Tiszadorogma településen” jogcímen. Az árverési lap szerint az ingatlan tulajdonosa több mint 82 millió forinttal tartozik egy „EU tagállam” felé – ez feltehetőleg a felújításra felvett EU-s pénzekből visszafizetendő hányad.

Támogatási pénzek is jutottak a szárnyait bontogató pálinkafőzdének

Fotó: NAV Árverés

A homlokzaton szereplő pálinkaház egyébként gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt az internetről, miután még 2022 decemberében sikertelenül próbált a magánszemély tulajdonosi kör egy, az épületen feltüntetett névvel azonosan elkeresztelt céget bejegyeztetni, ezt a Miskolci Törvényszék dobta vissza, miután a NAV nem volt hajlandó megállapítani a cég adószámát.

Az üzemeltetést így végül ellátó, az azóta kiradírozott honlapon is feltüntetett cég jelenleg is létezik, és bejegyzett fióktelepének címe megegyezik az adóhivatal által az árveréshez mellékelt lokációval. A vállalkozás 2022, illetve 2024 óta végrehajtási eljárás alatt áll, árbevétele 2020 óta nincs, a 2024-es évet viszont közel 120 millió forintos mínuszban zárta. Végül azt is megtudtuk, hogy a NAV által kijelölt 157 millió forintos becsérték sokszorosáért, mintegy 450 millió forintért a tulajdonos is árulja az üzemet – ez a hirdetés jelen összefoglalónk írásakor is elérhető volt az ingatlan.com oldalán.

2. Az eladó kórház

A Somogy vármegyei Lengyeltóti Zichy-kastély, a Magyar Narancs 2024-es cikke szerint rendkívül kalandos utat járt be, az épületben a megyei tulajdonban kórházat és lengyel katonai menekülttábort, tüdőszanatóriumot, később pedig a Marcali Kórház különböző, kihelyezett osztályait működtették, egészen 2006-ig. A cikkből kiderült, hogy az épületegyüttes a kórházi osztály bezárása óta többször is gazdát cserélt, és többek közt olyan tervek is felmerültek, miszerint kastélyszállóvá alakítják át, de idősek otthonának kiépítése is felmerült – ezekből nem lett semmi.

Nem talált új gazdára az egykori kórház

Fotó: NAV Árverés

Ami biztos, az az, hogy több tulajdonoscsere után a közel 20 éve üresen álló, nagy értékű ingatlanegyüttes komoly adósságokkal terhelve került az adóhivatal árverési palettájára novemberben, a NAV 150 millió forintra becsülte értékét, a licit pedig 97,5 millió forintnál indult.

A 10 épületből és egy hatalmas parkból álló ingatlannak nem akadt kérője, ez azonban annak fényében aligha meglepő, hogy jelentős tartozásokkal is terhelt, az eljárás alá vett adózónak több mint 32 millió forintos kötelezettsége van több jogcímen.

3. A bedőlt kínai borszálláshely

Szintén egy novemberi árverés keretében hirdette meg a NAV az egykoron a Somlói borvidéken borszálláshelyként próbálkozó épületet, amely a celldömölki Borbarát körúton áll. Az árverési lapon feltüntetett cím alapján a már nem üzemelő vendéglátóegységet szállásfoglaló oldalakon is megtaláltunk, itt „wine resort”-ként hivatkoztak az épületre – de természetesen nem volt foglalható.

A megbukott borszállás mögött egy elég zűrös hátterű, kínai tulajdonú cég állt, amely az Opten céginformációs adatbázisa szerint 2019 óta rendszeresen végrehajtások alá került, majd 2025 júliusában kényszertörléssel meg is szűnt.

A 20 millió forintos becsértékkel meghirdetett liciten akár már 13 millió forintért megszerezhették volna az ingatlant az érdeklődők, ám ennek ellenére nem akadt új gazdája. Érdekes adaléknak bizonyult az is, hogy a bejegyzett tartozások közt a NAV követelése mellett a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztési Nonprofit Zrt. 4 millió forintos igényét is bejegyezték, azaz úgy tűnik, hogy az azóta bedőlt cég egykor a kormányzati turisztikai támogatási Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programból is kapott forrást.