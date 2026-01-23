2p

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

mfor.hu

A lakóingatlanok ára idén sem fog jelentősen csökkenni, de a lakásépítések felfutása miatt a drágulás üteme mérséklődhet az Otthon Centrum várakozása szerint.

Az ingatlanközvetítő cég pénteki közleményében Kosztolánczy György vezérigazgató kifejti, hogy a kínálat bővülése mellett a kereslet is élénkülhet a lakáspiacon, amit az is jelez, hogy a lakosság gazdaságra vonatkozó várakozásai már ősz óta javulnak, és a bizakodó hangulat támogatóan hathat a lakáspiaci keresletre is.

Hozzátette, hogy az idén tavaszra kiírt országgyűlési választás is sokakat fog arra ösztönözni, hogy éljenek a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel, s akár saját célra, akár megtakarításaikat mozgósítva, befektetési céllal vásároljanak.

A közlemény szerint a lakóingatlan-beruházások elsősorban Budapesten és a nagyobb megyeszékhelyeken enyhíthetik a keresleti nyomást, bár az érdeklődés ezeken a településeken a legjelentősebb, tehát az árakat aligha mérsékli az új lakások átadása.

Tavaly 150-160 ezresre becsülhető tranzakciószámmal erős évet zárt az ingatlanpiac, a télre jellemző nyugodtabb időszak után idén tavasszal ismét élénkülő keresletre lehet számítani az Otthon Centrum szerint.

