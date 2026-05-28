Mi folyik az ingatlanpiacon? Érdekes adatokat közöltek

Rövid idő alatt 67 százalékkal nőtt az eladásra kínált panelek száma a Zenga.hu oldalán, miközben két hónapja még rekordokat döntöttek a panelek árai. Általánosságban is csökkent 25 százalékkal csökkent a kereslet idén áprilisban 2025 hasonló időszakához képest, az árnövekedés pedig éves szinten 18 százalékra lassult. Többet lehet alkudni a piacon, mint tavaly, és csökkent az 1 hónapon belül iés 6 hónapon túli értékesítések arány is.

Ez csak néhány adat azok közül, amelyek a Zenga Ingatlan Radar, az OTP Csoporthoz tartozó Zenga.hu egy új, ingatlanpiaci adatokat összefoglaló és értelmező kiadványát bemutató csütörtöki sajtótájékoztatóján hangzottak el.

De mit jelent mindez? És miért lesz érdemes vevőknek és eladóknak is figyelemmel kísérni a Zenga Ingatlan Radar adatait?