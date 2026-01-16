Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

A budapesti új építésű lakáspiac 2025-ben rendkívül aktív évet zárt: a fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek A Duna House értékelése szerint a piac tavaly egyszerre mutatott erős keresletet, rekordközeli árakat és jelentős szerkezeti átrendeződést. A negyedik negyedévben Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,8 millió forintot, míg a VI. kerületben átlépte a négyzetméterenként 3 millió forintot, ami történelmi csúcsnak számít – összegezte pénteken kiadott elemzésében az ingatlanközvetítő.

A kereslet egész évben kitartott. 2025-ben 10 061 újépítésű lakás kelt el Budapesten, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke – jegyezte meg a Duna House. A keresletet két tényező tartotta fenn: a befektetők tartós aktivitása, valamint az Otthon Start Program (OSP). A hét legsikeresebb negyedéves projekt közül három rozsdaövezeti besorolású volt, ahol az 5 százalékos áfa visszaigényelhető, és két nagy, OSP-kompatibilis fejlesztés is kiemelkedő eredményt ért el.

A fajlagos árak emelkedése a múlt év során folyamatos volt. A negyedik negyedévben Budán 3,3 százalékos, Külső-Pesten 3 százalékos, míg Belső-Pesten 1,8 százalékos drágulás volt megfigyelhető. Míg a VI. kerületben az átlagos négyzetméterár átlépte a 3 millió forintot, az I., II. és XII. kerületben 2-2,5 millió forint közötti árszint volt jellemző. A budapesti átlagos négyzetméterár 1,83 millió forint volt, ami 12,2 százalékos éves növekedést jelent – tették hozzá.

Kapcsolódó cikk Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel Újabb csúcsot döntött a 3 százalékos lakáshitel.

A fejlesztők árazási stratégiája az év végére óvatosabbá vált. A negyedik negyedévben a lakások 62 százalékánál nem történt árváltozás, az áremelések aránya 22 százalék volt, míg az árcsökkentéseké 16 százalék.

A 2026-os évre a Duna House stabil, de mérsékeltebb keresletet vár. A fajlagos árak növekedési üteme várhatóan lassul, különösen a belső kerületekben, ahol a jelenlegi árszintek már sok vásárló számára elérhetetlenek. Külső-Pest további erősödése valószínű, miközben a fejlesztők egyre több projektet ütemeznek át 2027-2028-ra. A szabad lakások jelentős része már most is ezekben az években várható átadással szerepel a kínálatban.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint Budapesten az újépítésű lakások piacán 2026-ban inkább a stabilizáció, mintsem az újabb árrobbanás valószínű."

A Duna House várakozásai szerint a budapesti újépítésű piac 2026-ban kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lép, ahol a kereslet fennmaradása mellett a fejlesztők és a vásárlók is óvatosabban reagálnak majd a gazdasági környezet változásaira.

(MTI)