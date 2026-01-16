3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Ingatlan Budapesti lakáspiac Ingatlanpiac Lakáspiac Duna House

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

mfor.hu

Tavaly már 1,83 milliót kértek egy négyzetméterért, idén stabil, de mérsékeltebb kereslet várható.

A budapesti új építésű lakáspiac 2025-ben rendkívül aktív évet zárt: a fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek A Duna House értékelése szerint a piac tavaly egyszerre mutatott erős keresletet, rekordközeli árakat és jelentős szerkezeti átrendeződést. A negyedik negyedévben Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,8 millió forintot, míg a VI. kerületben átlépte a négyzetméterenként 3 millió forintot, ami történelmi csúcsnak számít – összegezte pénteken kiadott elemzésében az ingatlanközvetítő.

A kereslet egész évben kitartott. 2025-ben 10 061 újépítésű lakás kelt el Budapesten, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke – jegyezte meg a Duna House. A keresletet két tényező tartotta fenn: a befektetők tartós aktivitása, valamint az Otthon Start Program (OSP). A hét legsikeresebb negyedéves projekt közül három rozsdaövezeti besorolású volt, ahol az 5 százalékos áfa visszaigényelhető, és két nagy, OSP-kompatibilis fejlesztés is kiemelkedő eredményt ért el.

A fajlagos árak emelkedése a múlt év során folyamatos volt. A negyedik negyedévben Budán 3,3 százalékos, Külső-Pesten 3 százalékos, míg Belső-Pesten 1,8 százalékos drágulás volt megfigyelhető. Míg a VI. kerületben az átlagos négyzetméterár átlépte a 3 millió forintot, az I., II. és XII. kerületben 2-2,5 millió forint közötti árszint volt jellemző. A budapesti átlagos négyzetméterár 1,83 millió forint volt, ami 12,2 százalékos éves növekedést jelent – tették hozzá.

A fejlesztők árazási stratégiája az év végére óvatosabbá vált. A negyedik negyedévben a lakások 62 százalékánál nem történt árváltozás, az áremelések aránya 22 százalék volt, míg az árcsökkentéseké 16 százalék.

A 2026-os évre a Duna House stabil, de mérsékeltebb keresletet vár. A fajlagos árak növekedési üteme várhatóan lassul, különösen a belső kerületekben, ahol a jelenlegi árszintek már sok vásárló számára elérhetetlenek. Külső-Pest további erősödése valószínű, miközben a fejlesztők egyre több projektet ütemeznek át 2027-2028-ra. A szabad lakások jelentős része már most is ezekben az években várható átadással szerepel a kínálatban.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint Budapesten az újépítésű lakások piacán 2026-ban inkább a stabilizáció, mintsem az újabb árrobbanás valószínű."

 

A Duna House várakozásai szerint a budapesti újépítésű piac 2026-ban kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lép, ahol a kereslet fennmaradása mellett a fejlesztők és a vásárlók is óvatosabban reagálnak majd a gazdasági környezet változásaira.

(MTI)

 
 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ennek igazán fognak örülni a lakásvásárlók

Nagy változás a lakásvásárlási illetékfizetésnél januártól.

Váratlan fordulat történt a lakásáraknál

Váratlan fordulat történt a lakásáraknál

Új pályára áll a piac 2026-ban?

Itt a fordulat az albérletpiacon?

Itt a fordulat az albérletpiacon?

Az ingatlan.com szerint újra emelkedtek a díjak.

28 milliárdért nem kellett senkinek a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

28 milliárdért nem kellett senkinek a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

A vagyonkezelőnek egyelőre nem sikerült eladnia a budai ingatlant.

Megállt az áremelkedés az új társasházi lakásoknál – legalábbis a fővárosban

Megállt az áremelkedés az új társasházi lakásoknál – legalábbis a fővárosban

Bőséges a választék, az árak viszont szeptember óta nem emelkedtek tovább.

Ez az adat Orbán Viktornak is álmatlan éjszakákat okozhat – A hét ábrája

Ez az adat Orbán Viktornak is álmatlan éjszakákat okozhat – A hét ábrája

Szomorú lista élén a magyar ingatlanpiac.

Megdöbbentő dolgok történtek akásárakkal

Megdöbbentő dolgok történtek a lakásárakkal

Van, ahol már csökkennek az árak, a budapesti kerületek sorrendje is átrendeződött, az agglomerációban is érdekes dolgök történtek.

116 millió forintot kaszált a cég, most a NAV adja el az üres telkét

Ismét akadtak furcsaságok a NAV árverésén.

Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

Így indul a 2026-os év.

Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

2025 végén bővült a kínálati oldal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168