Milliárdos veszteséget hozott össze a plazmaközpont, most a NAV árverezi el a 155 milliós lakását

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán rendszeresen felbukkannak figyelemre méltó tételek, cikkeinket rendszeresen követő olvasóink pedig már megszokhatták, hogy időről időre igazi különlegességekre akadunk a listában. Az eladásra kínált telkeket és épületeket többnyire felhalmozott adó- és egyéb köztartozások, illetve gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le. Cikkünk készítésekor éppen 107 ilyen ingatlan szerepelt a NAV kínálatában, ezek közül válogattunk.

Soproni tetőtéri lakás – becsérték: 155 millió forint

Rendkívül értékes, a nyugat-magyarországi város szívében, a Várkerületben található az a hatalmas, 184 négyzetméteres tetőtéri lakás, amelyet a NAV leírása szerint nagyjából 20 éve alakítottak ki a 250-300 éves társasházban. A licit július 25-én indul, a minimális licit pedig 116,25 millió forint lesz majd.

Az árverés esetében ugyanakkor elsősorban a tulajdonos cég érdekes, ugyanis az árverési hirdetményen szereplő Plazmacentrum Kft. egy működő honlappal rendelkező, cikkünk írásakor is foglalható időpontokkal rendelkező plazmaadó-központot üzemeltető cég leányvállalata.

A NAV közlése szerint a bajba került cég ellen 143,54 millió forint adó- és köztartozás behajtása érdekében indult végrehajtási eljárás, ennek keretében foglalták le a soproni lakást is. Az Opten céginformációs adatbázisa szerint a Budapesten is két telephellyel rendelkező Plazmacentrum Nyugati Kft. vagyoni részesedését a Plazmacentrum Kft.-ben 2025 áprilisában foglalták le, míg 2026 januárja óta folyik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által elrendelt végrehajtás is.

A cég 2025-ös beszámolóját nem adta le, ám korábbi évei is rendkívül érdekesen alakultak, 2024-ben például 2,2 milliárdos árbevétel mellett 51,45 millió forintos profitot ért el, míg 2023-ban 1,48 milliárdos árbevétel mellett 99 millió forintos veszteséget hozott össze. A vállalkozás emellett rendkívül komoly adósságokkal rendelkezett ezekben az években, 2023-ban 1,27 milliárd forint, míg 2024-ben 521 millió forint szerepelt ebben a sorban – ennek pontos mibenléte azonban a beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből nem derült ki.

A NAV által elárverezendő ingatlan címén a bajba került Plazmacentrum Kft.-n kívül még két másik bejegyzett, jelenleg is működő vállalkozást találtunk. Ezek mindegyike ugyanannak a magánszemély házaspárnak az érdekeltsége, akik tulajdonosként megjelennek mind a végrehajtás alatt álló cégben, mind a budapesti plazmaközpontot működtető Plazmacentrum Nyugati Kft.-ben.

Lakás Hévízen és félbemaradt építkezés Kehidakustányban – becsérték: 100 millió forint, illetve 80 millió forint

Kifejezetten ritkán fordul elő, hogy az adóhivatal aktuálisan legnagyobb értékű árverései közül kettő is ugyanannak a cégnek a tulajdonában legyen, a 2001-es alapítású, főtevékenysége szerint „saját tulajdonú ingatlan adásvételével” foglalkozó Tipla Projekt Kft.-vel azonban ez történt.

A két ingatlan közül a nagyobb, 100 millió forintos értéket a hévízi lakás jelenti, amely a NAV leírása szerint egy társasházban található hat másik lakással együtt. Tartozik hozzá 7 darab tároló is, azokkal együtt 259 négyzetméteres a nagysága. Az árverési oldalon megadott címre rákeresve egy Booking.com-on is hirdetett, idén márciusi értékelésekkel rendelkező, de jelenleg már nem foglalható magánszállást is találtunk. Az itt megadott képek kísértetiesen hasonlítanak a NAV által közzétett fotókra, így szinte bizonyos, hogy egy ilyen célra használt lakásról van szó.

A hévízi lakás berendezése nem része az árverésnek

Fotó: NAV Árverés

Míg a hévízi lakás kifejezetten jó állapotban van, ez már nem mondható el a megakadt kehidakustányi építkezésről. A NAV leírásából kiderült, hogy az ingatlan nyilvántartásban beépítetlen területként szerepel. Az adóhivatal hozzátette:

„a valóságban a földrészleten 2003-tól elkezdték a 3 szintes szolgáltató ház építését, amelynek építése, körülbelül 65 százalékos készültségnél 2006-ban abbamaradt. Azóta a földrészlet és az építmény gondozatlan, az épület állaga folyamatosan romlik.”

A lassan az enyészetté váló épület a leírás szerint szintén apartmanháznak készült, így feltételezhető, hogy a vállalkozás nemcsak Hévízen dédelgetett turisztikai terveket, hanem a fürdőjéről híres Kehidakustányban is.

Az árverési hirdetmény szerint 72,74 millió adó- és köztartozás behajtása érdekében indult végrehajtási eljárás az egyébként zalaegerszegi illetőségű cég ellen, amely ellen jelenleg három ilyen irányú eljárás is folyamatban van a céginformációs adatbázis tanúsága szerint. Ezek közül kettőt közjegyzők jegyeznek, míg egyet a NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A cég eredményeit döntő többségében néhány milliós árbevételek és pár százezres profitok jellemezték, azonban 2022-ben kiugróan jó éve volt: 402,9 millió forintos árbevétel mellett 213 millió forint profitot hozott, ami nagyon jó arány. A vállalkozásnak tőkegondjai nincsenek: 340 millió forint körül ingadozik a benne tartott pénz, míg eszközei 627 millió forintra rúgtak – ezek közt szerepelnek azok a kezelt ingatlanok is, amelyeket a NAV most elárverezne.

Amennyiben megvásárolná valamelyiket, a hévízi lakás esetében a minimális ajánlat 75 millió forint, míg az elakadt kehidakustányi projektnél 52 millió forint lesz – az árverés július 5-én, illetve július 10-én indul majd.