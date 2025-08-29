Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Az ügyfelek és a bankok is készülnek a program hétfői indulására, de mindenhol ugyanúgy lesz elérhető a 3 százalékos hitel?

A Bankmonitor körbekérdezte a hazai bankokat az Otthon Start indulásával kapcsolatban. A konstruckió szeptember 1-jétől, azaz jövő hétfőtől érhető el, de ez még önmagában nem jelenti azt, hogy tényleg az összes banknál elérhető is lesz. 

A Bankmonitor 9 bankot – a CIB Bankot, az Erste Bankot, a Gránit Bankot, a K&H Bankot, a MagNet Bankot, az MBH Bankot, az OTP Bankot, a Raiffeisen Bankot és az UniCredit Bankot – kérdezte meg az Otthon Start indulásával kapcsolatban.

Az összes bank gőzerővel készül a programra, már minden bank honlapján látható az új támogatott hitelhez kapcsolódó aloldal. A válaszok alapján szinte mindenhol elérhető lesz a program már szeptember elsejétől. (Azt hozzá kell tenni, hogy potenciálisan lehetnek csúszások, vagyis elképzelhető, hogy egy két bank mégis pár nappal később indul a megadott dátumhoz képest) – derítették ki.

Szinte az összes banknál 5-6 év a minimális futamidő, ebből a szempontból a MagNet Bank lóg ki a sorból, ott ugyanis 10 évnél rövidebb futamidőre nem kérhető a kölcsön. (A jogszabály alapján a maximális futamidő 25 év.)

Így indulnak a bankok az Otthon Starttal
A minimális kölcsönösszeg tekintetében az OTP Banknál látható 500 ezer forintos belépési küszöb lehet érdekes, ami egy meglepően alacsony szint. Arra azonban mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy a programot csak egyszer lehet kihasználni. Éppen ezért igyekeznek az érdeklődők maximálisan kiaknázni a támogatás adta lehetőségeket. A statisztikák alapján a felvenni tervezett kölcsönösszeg meghaladja a piaci hiteleknél látható átlagos hitelösszeget.

Az összes megkérdezett bank elindul az új Otthon Start hitellel, de nem mindegyiknél lesz elérhető az összes célra.

A lakásvásárlást tervezők (legyen szó új építésű, vagy használt ingatlanról) bármelyik bankhoz fordulhatnak, mind a 9 megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz ilyen célra a támogatott hitel.

Viszont építési célra a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MBH Bank, az OTP Bank fogja kínálni a kérdéses hitelt. Ez is egy igen széles lista, de már nem teljes. Ugyanis a MagNet Banknál, a Raiffeisen Banknál és az UniCredit Banknál várhatóan induláskor építkezés nem finanszírozható a támogatott lakáshitelből.

Szomorú hírek jöttek az építőiparról

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Elviszi az előnyöket a drágulás a szakértők szerint.

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Ismét nő a magyar ingatlanok ára, ami jól beleillik a 2015 óta látható hektikus, ám végeredményben egyirányba mutató mintázatba. Tíz év alatt ráadásul egy autó árával lett drágább egy lakás. Ez azt is mutatja, hogy felborult a vagyontárgyak ára közti eddigi relatív egyensúly. Ám az ingatlanárak hamarosan vissza is eshetnek, legalábbis Budapesten…  

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Az előkészítés folyik, a döntést szeptemberre ígérték.

Őrült hajsza indulhat a lakásokért

Hatéves rekordot döntött a kereslet, a vevők háromnegyede hitelből vásárolna.

Hivatalos: átjárható lesz a CSOK és az Otthon Start

Az Otthon Start esetében is élnek a CSOK-os kedvezmények, ha az igénylő utólag megházasodik, vagy gyereket vállal.

Plázastop: a vártnál kisebb lett a szigor?

A vasszigor elmaradt, az elvárások nagyon.

Plázastop: drasztikusan szigorít a kormány

A kormány elfogadta a plázastop újabb szigorítását: mostantól nemcsak építeni, hanem vásárolni vagy bérelni sem lehet 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi ingatlant külön engedély nélkül.

