Még a mini-Dubaj előtt újabb gigaprojekt indul Pesten

Egyelőre nem tudjuk, hogy a kormány által erősen támogatott rákosrendezői, mini-Dubajnak is hívott óriásberuházás mikor indul el ténylegesen. Viszont addig sem leszünk új nagy építkezés nélkül, amíg az elkezdődik, csak nem azon a területen, hanem attól légvonalban pár kilométerre, a Dunánál.

Többéves csúszással ugyanis, de elindul a Futureal Csoporthoz tartozó Cordia újabb, vélhetően sok évig tartó nagy ingatlanfejlesztése, a Marina City. A helyszín a Duna Plaza mögötti folyóparti terület az Újpesti-öbölnél. A cég szerdán rúgja be hivatalosan a projekt motorját, akkor közlik a pontos részleteket, de tudni lehet, hogy több mint ezer lakás épülhet szolgáltatásokkal és egyéb funkciókkal.

A Marina City hatalmas telke az Újpesti-öbölben

A XIII. kerületnek ez a része nem idegen a cég számára, már felhúzott ott három nagy méretű társasházat, de azok nem alkottak olyan egységes koncepciót, mint amilyen a Marina City. A mostani beruházás a Corvin Sétányhoz hasonló léptékű lehet, a 10 hektár elég nagynak tűnik ahhoz, hogy felépítsék a sok lakóépületet, akár az átlagnál magasabbakat is.

Segíti az értékesítést, hogy pár lépésre lesz a Duna Plaza, vagyis lehet azzal reklámozni a projektet, hogy minden szükséges bolt a szomszédban lesz. Persze, itt is lehetnek kiegészítő jelleggel kávézók és kisebb szolgáltatók, sőt, akár irodai funkció is megjelenhet, bár azt óvatosan kell kezelni, látván a nagyon megváltozott irodai igényeket.

Nem tartozik a projekthez, de talán elvárható, hogy felélesztik a Népszigetet, ami most enyhén szólva is elhanyagolt, rengeteg rekreációs fejlesztést végezhetnének ott. Ebbe valahogy bevonhatnák a Foka- és az Újpesti-öböl mentén jelenlévő beruházókat, köztük a Cordiát is. Ha megtörténne a Népsziget rehabilitálása, az felértékelné a közeli lakásprojekteket.

A Marina City a Foka-öböl tágabb környezetének a folytatása északi irányban, szemben a Népszigettel. A Foka-öbölnél az elmúlt másfél évtizedben már több ezer lakás épült magyar és külföldi beruházók és bankok pénzéből. A több házból álló első projekt a Marina Part volt az izraeli tulajdonba került Autóker jóvoltából. Utána jöttek spanyol, majd más izraeli fejlesztők és ezekhez csatlakoztak magyarok, köztük a Cordia.

De nem mindegyik volt problémamentes. A Duna Terasz Grande nevű projekt körüli botránynak még nincs vége, a lakók még mindig nem tudtak beköltözni a beruházó és a kivitelező elszámolási vitája miatt. Állítólag közel a megegyezés, de ez egyáltalán nem vet jó fényt az érintettekre.

Nem túl messze a Cordia új projektjétől, hasonlóan nagy dobást szeretne végrehajtani a Rahimkulov családhoz köthető beruházó a Váci úton lévő egykori Láng Gépgyár telkén. A Cordiáéval nagyjából megegyező a telek mérete, ám ott nem csupán lakások, hanem irodatornyok is lesznek, összesen 130 ezer négyzetméternyi irodaterületet kínálva. Ez még csak a tervasztalon létezik, legkorábban jövőre indulhat. Elvileg már két éve el kellett volna kezdeni és 2031 a befejezés éve. A kormány egyrészt kiemelt beruházássá nyilvánította, másrészt besorolta a rozsdaövezetek közé, így ott érvényes az 5 százalékos áfa.

Tovább haladva kifelé a Váci úton, de immár Újpesten, a Metrodom már felépítette nagy lakótornyait. A szomszédságában, az egykori bőrgyár helyén tervezték a Károlyi István Városközpontot, ami egy tipikus városnegyed koncepció volt, de a 2008-2009-es válság elsöpörte. Az ottani Dunapart egy többé-kevésbé ipari ingatlanokkal beépített rozsdaövezet, de előkészítése sokkal többe kerülne mint, mint amennyibe a Duna Plaza mögötti terület kerülhetett a Cordiának, a most induló beruházás helyszíne nem volt beépítve, jelenleg gyakorlatilag egy üres telek.

Nyugati példák Európa nyugati országaiban már az 1980-as években megkezdődtek azok a városfejlesztési projektek, amelyeknél megjelennek a vízparti területek fejlesztésének irányvonalai. Koppenhágában egy korábbi katonai gyakorlóterületet építettek be a tengerparthoz közel. Berlinben két ilyen projekt is indult a Spree folyónál. Londonban a Greenwich félszigeten több lakótornyot húztak fel, a Docklands negyedben számtalan vízparti lakásberuházás indult és még most is terveznek továbbiakat.

A fővárosban a XIII. kerület élen jár az új lakásberuházásokban. Most 64 projektben kicsit több mint 8 ezer lakás van valamilyen fejlesztési szakaszban. A projektek közel fele meghaladja a 100 lakást, egy-egy projekten belül az 50 négyzetméternél kisebb lakások vannak túlsúlyban. Egyrészt a viszonylagos megfizethetőség, másrészt amiatt, hogy a befektetők ezeket a könnyen kiadható lakásokat vásárolják. A kerületben a havi bérleti díj most átlagosan 270 ezer forint (tavaly ilyenkor még csak 250 ezer forint volt), de a Váci út és a Duna közötti kerületrészen jóval 300 ezer forint feletti értékekkel találkozunk, a Marinaparton 400-800 ezer forint között mozognak a díjak. A bérlők (és a vásárlók) jelentős része külföldi, nem ritkán kínai, orosz vagy ukrán.

Sok a kiadó lakás a Marinaparton

Az árak tavaly április óta nemhogy csökkentek volna, hanem tovább nőttek. Az ingatlan.com kínálati árakat rögzít, ez nem pontos, hiszen az csak az esetek kis részében egyezik meg a tranzakciós árral, viszont irányadó. A használt lakásoknál 1,074 millióról 1,181 millió forintrra emelkedett az átlagos négyzetméterár egy év alatt. Természetesen a vízparthoz közeledve egyre drágábbak a lakások. Teljesen megszokott az 1,7-2 millió forint közötti négyzetméterár.