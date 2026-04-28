4p
Ingatlan Ingatlanpiac Otthon Centrum

Minimális elmozdulás történt az ingatlanpiacon

mfor.hu

Az ingatlanpiacon az értékesítési idők csak mérsékelten rövidültek 2026 első negyedévében. A lakások esetében mintegy három hónap, míg a házaknál fél évnél hosszabb idő szükséges a tranzakciók lezárásához. A különbségek nemcsak az ingatlantípusok között jelentősek, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. A panellakások iránti kereslet ugyanakkor továbbra is élénk, egyes esetekben ezek az ingatlanok akár másfél hónapon belül is gazdára találnak. 

Az Otthon Centrum első negyedéves országos adatai szerint a panellakások esetében átlagosan 64 nap, a téglalakásoknál 100 nap, míg a családi házaknál 194 nap szükséges a sikeres tranzakcióhoz. Az előző év azonos időszakához képest lakásoknál három napos, a házak esetében nagyjából egyhetes gyorsulás következett be. A regionális különbségek ugyanakkor továbbra is élesek.

A panellakások jelenleg is a leglikvidebb szegmensnek számítanak. Országos átlagban 64 nap alatt kelnek el, ugyanakkor a megyei jogú városokban ennél is gyorsabb, 51 napos értékesítési idő a jellemző.

Ezzel szemben a régióközpontokban 75 napra nőtt az átlag. Budapesten belül is jól láthatók a különbségek: a külső pesti kerületekben 68 nap az átlag érték, ami mintegy tíz nappal hosszabb a budai és belvárosi kerületekben tapasztaltaknál – áll a cég közleményében.

A jelenség hátterében az áll, hogy a nagyvárosok panellakásai az elmúlt évben jelentősen drágultak, több esetben már a téglalakások árszintjét közelítik, ami visszafogja a keresletet és lassítja az értékesítést. A kisebb megyei jogú városokban ugyanakkor mérsékeltebb ár és emelkedési ütem a jellemző – magyarázta a folyamatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Csak egy kis gyorsulás figyelhető meg
Fotó: DepositPhotos.com

A téglalakások piacán az országos átlag 100 nap, de itt is jelentős különbségek tapasztalhatók. A külső pesti kerületekben 79 nap, a megyei jogú városokban 83 nap az értékesítési idő, ami az átlagosnál gyorsabb forgalmat jelez. Ugyanakkor mindkét lokációban a mérsékeltebb árszint élénkebb keresletet generál, hiszen a külső pesti kerületek a főváros belső városrészeihez képest kínálnak olcsóbb árakat, míg a megyei jogú városok a régió központokhoz viszonyítva jelentenek kedvezőbb opciót.

Ezzel szemben a kisvárosokban 131 napra nőtt az értékesítési idő átlaga, ami a kereslet visszafogottságát mutatja. A kisebb városokban a piac hagyományosan lassabb, mert a kereslet is szűkebb, és a vevők is érzékenyebbek az árak alakulására – tette hozzá a szakember.

A leglassabban továbbra is a családi házak kelnek el: átlagosan 194 nap alatt, ami historikusan is magas szintnek számít. Budán ez az érték 215 napra nőtt, ami több mint duplája a két évvel korábbi szintnek, míg a községekben 204 nap az átlag, vagyis a két érték lényegében már azonos idősávba került. A külső pesti kerületekben és a megyei jogú városokban ennél kedvezőbb ugyan a helyzet, de itt is jelentős szórás tapasztalható. A folyamatok hátterében strukturális tényezők húzódnak meg. A korszerű, jó állapotú házak ára sokak számára megfizethetetlen, miközben a régebbi, gyengébb energetikai állapotú ingatlanok esetében (jellemzően a régi kádárkockák) a rezsiköltségek bizonytalansága vagy a felújítással járó magas költségek tartják vissza a vevőket.

Összességében az első negyedéves adatok alapján az ingatlanpiac csak minimálisan gyorsult. Rövid távon nem várható érdemi változás a tranzakciós időkben, ugyanakkor az év második felében az állami támogatások, az energetikai korszerűsítések és a rezsiköltségek alakulása döntheti el, hogy a piac a gyorsuló vagy a lassuló irányba mozdul-e el.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG