Mintha elvágták volna a drága állami ingatlanok értékesítését

Április elején, a 2026-os országgyűlési választások előtti másfél évben igencsak felpörgették az állami ingatlanok privatizálását. 2024 októbere és 2026 áprilisa között 19 olyan árverés zárult eredményesen, aminél az eladási ár meghaladta az egymilliárd forintot – írja G7.

A lap szerint ez rengeteg ahhoz képest, hogy – éves beszámolói alapján – a 2016 és 2024 közötti időszak legtöbb évében mindössze két milliárdos értékű ingatlan eladásáról kötött szerződést az MNV.

Tavaly azonban az addigi rekordot is sikerült alsó hangon megduplázni, az idén pedig a lezárt aukciók alapján csak az első negyedévben 26-27 milliárd forintnyi ingatlanvagyonon adhatott túl az MNV.

Az MNV a portál kérdésére korábban azt írta, hogy elsősorban olyan ingatlanok értékesítése valósult meg, amelyek a költségvetési szervek kiköltözését követően már nem szolgálják közvetlenül az állami működést, ugyanakkor fenntartásuk jelentős költséget jelentene.

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Fotó: Wikimedia/VinceB

Ám most a visszaesés talán még annál is látványosabb volt, mint amire számítani lehetett. A választások óta eltelt időszakban ugyanis az MNV egyetlen milliárdos ingatlan adásvételi szerződést sem kötött, és ilyen értékű árverést sem zárt le eredményesen.

Bár az MNV ingatlanprospektusában ugyan jelenleg is számos kifejezetten nagy értékű épület szerepel, meglepő lenne, ha a következő hónapokban ismét felpörögne az ingatlankiárusítás – írja a lap. A katalógust ugyanis legutóbb márciusban, tehát még az előző kormány regnálása idején frissítették, márpedig az új kabinet többször is jelezte, hogy nem az elődje ingatlanpolitikáját kívánja folytatni.