Miskolcon sem kell önazonossági rendelettől tartani

Miskolc önkormányzata sem akar önazonossági rendeletet hozni – válaszolták az Mfor kérdésére. A városvezetés azt írta: a közgyűlés második félévre vonatkozó munkaterve jelenleg nem tartalmaz a rendelet megalkotására irányuló javaslatot.

Az Mfor korábban arról írt, hogy Navracsics Tibor önazonossági törvényét nem azok a települések alkalmazzák, ahova a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium szánta. Lapunk öt budapest környéki település, köztük Érd és Szigetszentmiklós vezetését kérdezte meg, és egyik helyen sem szeretnének önazonossági rendeletet hozni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaharkány vezetése viszont legalább középfokú végzettséget és 50 ezer forint betelepülési hozzájárulást vár a beköltözőktől. Navracsics szerint a képzettségi szűrő erősen diszkriminatívnak tűnik. Korábban a szintén borsodi Mezőkeresztes, Detek és Kenézlő is próbálkozott önazonossági rendelettel, de ezeket hatályon kívül helyezték. Utóbbi két rendeletben szerepelt büntetlen előéletre vonatkozó feltétel is, de Miskolcon nem tartják számon a beköltözők bűnügyi profilját. „Az Önkormányzat a településre költözők esetleges jogszabálysértő tevékenységével összefüggésben nyilvántartást nem vezet és nem vezethet” – válaszolta az Mfor kérdésére a miskolci önkormányzat.

A miskolci önkormányzat nem követi a borsodi falvak példáját.

Fotó: Wikipédia / Rodrigó

Könnyen előfordulhat, hogy a rendeletet alkalmazó települések sem rendezkedhetnek be hosszútávon az új szabályozásra. A közvélemény-kutatásokat vezető Tisza Párt elnöke, Magyar Péter arról beszélt, kormányváltás esetén visszavonják az önazonossági törvényt. A települések felett addig is a megyei kormányhivatalok kardja lebeg, amelyek kikényszeríthetik a rendvédelmi céllal hozott rendeletek visszavonását. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal az Mfornak elmondta: a taktaharkányi rendelet jogszerűségét is vizsgálják, bár az csak augusztus 25-én lép hatályba.