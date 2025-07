Mit hoz a csodahitel az ingatlanpiacon?

Indul a roham az albérletekért: ijesztő árakra készülhetnek a diákok

Hagyományosan nagy az érdeklődés az albérletek iránt a nyár második felében az egész országban, hiszen a felsőoktatási ponthatárok után nem csak Budapesten, hanem a vidéki egyetemi városokban is igyekeznek lakást találni az érintettek. Az OTP Ingatlanpont szakemberei most is felfokozott keresletre számítanak július végétől, gyakran már vidéken is 200 ezer forintot kell havonta fizetni egy-egy népszerűbb lakásért.