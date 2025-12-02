Mit szólnak ehhez az önkormányzatok? Újabb kiemelt beruházások a kormánytól

Új korszak kezdődik keddtől négy elhanyagolt ipari területen és hét lakótelepi projekt helyszínén: a kormány egyszerre jelölt ki új rozsdaövezeti akcióterületeket és minősített kiemelt beruházássá több lakásépítést.

A hétfőn megjelent Magyar Közlöny szerint, a ma hatályba lépő rendeletekkel a kormány négy új rozsdaövezeti akcióterületet jelölt ki –

kettőt a XI. kerületben, egyet Óbudán, egyet pedig Pécsen –, emellett hét lakótelepet is besorolt az Otthon Start program kiemelt fejlesztései közé – szúrta ki a Telex.

A rozsdaövezeti minősítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kijelölt területek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapnak.

Ez lehetővé teszi a beruházóknak, hogy figyelmen kívül hagyják a helyi önkormányzatok építési szabályzatait, és gyakorlatilag bármekkora épületet felhúzhassanak.

Többezer lakást akarnak felhúzni

Fotó: DepositPhotos.com

A kormány a rendelet indoklásában azzal érvel, hogy a lépés célja „jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területek fejlesztésével egészséges, tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakó- és munkahelyi környezet” kialakítása. A vevők számára a legfontosabb előny, hogy az itt épülő lakásokra 5 százalékos áfa vonatkozik, amit később vissza is igényelhetnek.

A döntés másik része hét lakótelepi fejlesztést érint Budapest több kerületében (XVIII., XI., XV.), valamint Budaörsön és Debrecenben. Ezek a projektek kiemelt fejlesztési területté válnak, ami szorosan kapcsolódik az Otthon Start program fix 3 százalékos, kedvezményes lakáshiteléhez.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint a hét új fejlesztéssel összesen 4300 új lakás épülhet meg.

A folyamatot egy nyáron hozott kormányrendelet is gyorsítja, amely szerint „kiemelt beruházássá” minősíthetők azok a lakásépítési projektek, amelyekben legalább 250 lakás épül, és ezek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Ez a minősítés jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja az engedélyezési eljárásokat.

A kormány szerint a lépések a lakásépítési piac felpörgetését és a fiatalok otthonhoz jutását segítik. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára korábban úgy fogalmazott: „A magyar lakáspiaccal az elmúlt években három fő probléma volt: kevés lakás épült… Ennek az időszaknak vet véget az Otthon Start program…”. Ezzel szemben az érintett önkormányzatok egy része kritikusan fogadja a központi beavatkozást. Kiss László, Óbuda polgármestere szerint a kiemelt beruházási státusz egyetlen célt szolgál: „annak, hogy a NER építési lobbija helyben sikeres legyen.”

Bár a döntések felgyorsíthatják az építkezéseket, a legtöbb új lakás várhatóan csak 2028 után készül el. A Magyar Nemzeti Bank eközben arra figyelmeztetett, hogy az Otthon Start bejelentése óta a lakásárak túlértékeltsége nőtt, ami buborékjellegű folyamatok kockázatát veti fel. A rozsdaövezeti besorolás nem új eszköz: korábban ilyen státuszt kapott egy angyalföldi terület, valamint a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart lakópark is, ami jelentős piaci előnyöket biztosított a fejlesztéseknek. A most kijelölt területek között szerepel egykori gyárterület Óbudán és egy használaton kívüli szovjet laktanya Pécsen is.