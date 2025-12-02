3p
Mit szólnak ehhez az önkormányzatok? Újabb kiemelt beruházások a kormánytól

Kiemelt beruházássá nyilvánított hét lakótelepet a kormány, négy új rozsdaövezeti területet is kijelöltek.

Új korszak kezdődik keddtől négy elhanyagolt ipari területen és hét lakótelepi projekt helyszínén: a kormány egyszerre jelölt ki új rozsdaövezeti akcióterületeket és minősített kiemelt beruházássá több lakásépítést.

A hétfőn megjelent Magyar Közlöny szerint, a ma hatályba lépő rendeletekkel a kormány négy új rozsdaövezeti akcióterületet jelölt ki –

kettőt a XI. kerületben, egyet Óbudán, egyet pedig Pécsen –, emellett hét lakótelepet is besorolt az Otthon Start program kiemelt fejlesztései közé – szúrta ki a Telex.

A rozsdaövezeti minősítés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kijelölt területek nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapnak.

Ez lehetővé teszi a beruházóknak, hogy figyelmen kívül hagyják a helyi önkormányzatok építési szabályzatait, és gyakorlatilag bármekkora épületet felhúzhassanak. 

Többezer lakást akarnak felhúzni
A kormány a rendelet indoklásában azzal érvel, hogy a lépés célja „jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területek fejlesztésével egészséges, tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakó- és munkahelyi környezet” kialakítása. A vevők számára a legfontosabb előny, hogy az itt épülő lakásokra 5 százalékos áfa vonatkozik, amit később vissza is igényelhetnek.

A döntés másik része hét lakótelepi fejlesztést érint Budapest több kerületében (XVIII., XI., XV.), valamint Budaörsön és Debrecenben. Ezek a projektek kiemelt fejlesztési területté válnak, ami szorosan kapcsolódik az Otthon Start program fix 3 százalékos, kedvezményes lakáshiteléhez.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlése szerint a hét új fejlesztéssel összesen 4300 új lakás épülhet meg.

A folyamatot egy nyáron hozott kormányrendelet is gyorsítja, amely szerint „kiemelt beruházássá” minősíthetők azok a lakásépítési projektek, amelyekben legalább 250 lakás épül, és ezek legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Ez a minősítés jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja az engedélyezési eljárásokat.

A kormány szerint a lépések a lakásépítési piac felpörgetését és a fiatalok otthonhoz jutását segítik. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára korábban úgy fogalmazott: „A magyar lakáspiaccal az elmúlt években három fő probléma volt: kevés lakás épült… Ennek az időszaknak vet véget az Otthon Start program…”. Ezzel szemben az érintett önkormányzatok egy része kritikusan fogadja a központi beavatkozást. Kiss László, Óbuda polgármestere szerint a kiemelt beruházási státusz egyetlen célt szolgál: „annak, hogy a NER építési lobbija helyben sikeres legyen.”

Bár a döntések felgyorsíthatják az építkezéseket, a legtöbb új lakás várhatóan csak 2028 után készül el. A Magyar Nemzeti Bank eközben arra figyelmeztetett, hogy az Otthon Start bejelentése óta a lakásárak túlértékeltsége nőtt, ami buborékjellegű folyamatok kockázatát veti fel. A rozsdaövezeti besorolás nem új eszköz: korábban ilyen státuszt kapott egy angyalföldi terület, valamint a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart lakópark is, ami jelentős piaci előnyöket biztosított a fejlesztéseknek. A most kijelölt területek között szerepel egykori gyárterület Óbudán és egy használaton kívüli szovjet laktanya Pécsen is.

Mit hozhat a piacon az 1 millió forintos otthontámogatás?

Az 1 millió forint vissza nem térítendő otthontámogatási lehetőség a közszférában dolgozók számára újabb lökést adhat az alsó- és középkategóriás lakáspiacnak – ezt közölte a Duna House az MTI-vel.

Nem a magyar ingatlanpiac hónapja volt a november

A tavaly novemberinél 15,7 százalékkal, az októberinél 17,5 százalékkal kevesebb ingatlan kelt el az elmúlt egy hónapban. A lakáscélú jelzálog-hitelek viszont kilőttek.

Otthon Start: itt a nagy fordulat?

Mostantól a vevők örülhetnek?

Tasnádi László eladott cége őrizheti a Diákváros területeit

Egy sikertelen próbálkozás után újra kiírt közbeszerzés útján megtalálták, hogy a leendő Diákváros több ingatlanát mely cégek üzemeltethetik és védhetik.

Lakást venne Otthon Starttal? Nagyot kaszálhat vele

A bérleti díjak lassuló emelkedése ellenére is vonzó befektetés maradhat a lakásvásárlás – derül ki az MBH Jelzálogbank legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből. Az MBH Index szerint a lakásbérleti díjak Magyarországon idén augusztusban átlagosan 7,5 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb drágulás a Dél-Alföldön, míg Budapesten belül a belvárosban és a külső pesti kerületekben ment végbe. A szakértők ehhez kapcsolódóan rámutattak: befektetési célú lakásvásárlásnál a piaci hitellel finanszírozott lakásbefektetésekhez képest az Otthon Start programmal még kedvezőbb, akár 9–10 százalékos hozam is elérhető, miközben a bérleti piac szerkezetében átrendeződés várható a konstrukció hatására.  

A BYD csak a kezdet: a magyaroknak fel kell készülni a kínai és indiai vállalatok igényeire

Összességében minden nyolcadik ipari ingatlan üresen áll Budapesten és környékén. Ugyanakkor az építkezés így is rekordévet zárhat, az újonnan átadott épületek bérbeadási aránya pedig 100 százalékos. Az iO Partners szakértői szerdai sajtótájékoztatójukon arról is beszéltek, miért éri meg a futárcégeknek Budapesten kívülről ellátni a fővárost, melyik cégnek nem felelt meg a magyarországi vasúthálózat, és hogyan történik a kínai gyarmatosítás. Az ázsiai vendégmunkások kapcsán pedig egy hihetetlennek tűnő szám is elhangzott.

Kiderült, mennyi hitelt utaltak eddig a bankok az Otthon Start programban

Több mint 8500 igénylőnek folyósították november közepéig az Otthon Start hitelt, a sor még ennél is hosszabb. Az építési engedélyek száma is nőtt, az államtitkár pedig további növekedésre számít ezen a területen.

Ezekben a megyékben tarol az Otthon Start

Továbbra is Budapest adja a legtöbb Otthon Start-igénylőt, de Bács-Kiskunban és Pest megyében is sokan élnek az új hitel lehetőségével. A K&H elemzéséből az is kiderül, átlagosan mennyi pénzt igényelnek az érdeklődők.

Sokfelé szakadt ország, többszázszoros különbségek az ingatlanpiacon

Egyre több vidéki utca töri meg Budapest hegemóniáját.

Ennyit kell keresnünk, hogy egy budapesti újlakás kijöhessen az Otthon Startból

Jövedelmi kategóriák szerint mérte fel a GKI, mire elég az Otthon Start.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

