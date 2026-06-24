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MNB-jóslat: 30 százalékkal bővülhet az új lakások száma idén

mfor.hu

Idén az év egészében az új lakások száma 30 százalékkal 15 700-ra nőhet – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökségi ülésén szerdán Budapesten.

Banai Ádám hozzátette a magyar ingatlanpiacon 25-30 ezer újlakás átadását tartja elegendőnek. A lakáspiacra nézve pozitívumnak nevezte, hogy idén a második negyedévben a fejlesztés és értékesítés alatt álló újlakások száma éves szinten 30 százalékkal emelkedett és meghaladta a 23 ezret.

Az MNB ügyvezető igazgatója úgy vélte, az Otthon Start program egyik eredménye, hogy a fejlesztők elkezdtek több lakást építeni. Banai Ádám rámutatott, hogy az újlakás-kínálat mellett a tranzakciókra, a lakások árára, elérhetőségére és a hitelpiacra is hatással volt az Otthon Start program (OSP).

Közölte, a programnak köszönhetően a fővárosban egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya, míg befektetési céllal kevesebben vásároltak a program indulása óta és a befektetők már a piac eladói oldalán voltak többségben.

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Fotó: MTI

Banai Ádám elmondta, az Otthon Start által megnyomott kereslet megmutatkozott az áremelkedésben is: az MNB lakásárindexe szerint 2025 negyedik negyedévében éves összevetésben országosan a lakásárak 23,5, Budapesten 26 százalékkal emelkedtek. Idén az első negyedévben 2025 azonos időszakához képest pedig országosan 17,7, a fővárosban 16,5 százalékos növekedést mértek. Az MNB ügyvezető igazgatója közölte: megvalósult az a várakozás, hogy az egyébként is emelkedő lakásárakat tovább fűti majd a program.

A lakáspiaci túlértékeltség 2025 negyedik negyedévében 8,8 százalékponttal, 22,5 százalékra emelkedett – tette hozzá. Ilyen szintű túlértékeltségnél lassulhat az adásvételek számának bővülése – értékelte a kialakult helyzetet Banai Ádám, hozzátéve, hogy az országban a lakáspiac dinamikáját a támogatási programok megléte határozza meg. Ezért az adatok alapján úgy vélte, van egyfajta feszültség ami, beavatkozás nélkül stagnálás irányába lökheti a lakáspiacot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 január és április között a lakáshitel-kibocsátás éves összevetésben a duplájára emelkedett. A hitel segítségével vásárolt lakások aránya a 2025 első negyedévi 36 százalékról, az idei első három hónapban 62 százalékra emelkedett.

A programban szerinte a ténylegesen első lakásvásárlók mellett sok olyan vásárló is volt, aki a kedvezményt nem első lakás megszerzésére fordította, vagyis annak célzottsága nem volt tökéletes. Az emberek főként használt lakást vettek, amelynek a gazdasági hozzáadott értéke marginális. E két szempontból van tér a javításra – fogalmazott a jegybanki szakember.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke az ülésen kiemelte, a magyar építőipar jelenleg képes és alkalmas – van hozzá elegendő építőanyag és kivitelező kapacitás – arra, hogy éves szinten 25 ezer új lakást megépítsenek és 250 ezret felújítsanak. Számításai szerint 2026-ban az építőipar négyzetméterenként 800 ezer forintos áron kész, komfortos, jó minőségű lakást építeni, az erre rakódó plusz, már valami más, egyebek mellett az ingatlanfejlesztő profitja – jegyezte meg.

(MTI)

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