Most jött el a házvásárlás ideje? Valami történt az ingatlanpiacon

A zenga.hu ingatlanhirdetési oldalon a keresők fele általában eladó ház iránt érdeklődik, és ez az arány a melegebb szezon beköszöntével néhány százalékponttal még megugrik. Míg a nagyobb városokban a legtöbben kisebb alapterületű és ezáltal olcsóbb lakások vásárlásában gondolkodnak, addig a kistelepüléseken a családi házak dominálnak, amik a házhirdetések több mint 80 százalékát teszik ki. Iker- és sorházak együtt bő 15 százalékban találhatók az oldalon, a maradékon pedig házrészek, egyéb házak és kastélyok, valamint kúriák osztoznak a házak kategóriában.

Ez most a legdrágább típus

Jelenleg átlagosan közel 660 ezer forintért kínálják a házakat az eladók országosan, míg egy évvel ezelőtt 590 ezer forint alatt volt az átlag, ami mögött területileg és ingatlantípusban is elég nagy a szórás. A hirdetések szerint a legdrágábbak most az ikerházak (888 ezer Ft/m²), a sorházakat valamivel olcsóbban (785 ezer Ft/m²) hirdetik, a családi házak átlagos kínálati ára pedig ennél is kedvezőbb (611 ezer Ft/m²).

„Ennek oka lehet, hogy iker- és sorházak a családi házaknál kisebb arányban fordulnak elő az eleve olcsóbb községekben, míg a városokban – ahol általában magasabbak a négyzetméterárak – felülreprezentált a számuk. Az agglomerációban is gyakori, hogy egy régi családi ház helyén a jobb megtérülés érdekében iker- vagy sorházat épít egy fejlesztő, ami szintén ezeknek a típusoknak az átlagárát húzza fel. A kínálati árat emellett az ingatlan állapota is befolyásolja, a felújított házak négyzetméterára 16, az új építésűeké pedig 39 százalékkal magasabb, mint az átlag, de a felújítandókat – melyek között az ország legszegényebb részein szintén magas a családi házak aránya – közel 40 százalékkal olcsóbban kínálják eladásra” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Elszakadt egymástól a lakások és a házak ára

“Az igazán nagy különbség azonban a lakások és a házak áremelkedési ütemében látszik. Míg 2023 és 2024 második negyedévének azonos időszakában a házak közel 9 százalékkal drágultak, a lakások viszont csak 4-gyel, addig 2024 és 2025 azonos időszakában a házak 11 százalékos drágulásával a lakások 26 százalékos drágulása áll szemben. A hatalmas különbség mögött a befektetési célú vásárlók elmúlt fél évben megnövekedett érdeklődése állhat, akik a házakkal szemben a jobb kiadhatóság miatt a lakásokat részesítik előnyben” – tette hozzá.

Ritka és drága a budapesti családi ház

A fővárosban 2025 második negyedévének az elején az előző év azonos időszakához képest az országos átlagnál valamivel jobban, 12 százalékkal drágultak a házak, jelenleg a hirdetők 938 ezer forintos négyzetméterárral számolnak. Az elmúlt két hónapban meghirdetett lakóingatlanoknak nagyjából a 20 százalékát tették ki a házak Budapesten.

Az elmúlt két hónapban a legtöbb házat a XVIII. kerületben kínálták eladásra, amit a XX., a XVI. és a XVII. kerület követett. Ebben a négy kerületben található a fővárosi kínálat fele, ami nem meglepő, ugyanis ezek azok a külső kerületek, ahol az ingatlanállományon belül nagyobb a házak aránya. A budai oldal legnagyobb kínálatát a III. kerület adja, kicsivel megelőzve a XXII. kerületet.

Árak tekintetében itt is igaz, hogy a budai oldal drágább, mint a pesti: a legszélesebb kínálattal rendelkező XVIII. kerületben 904 ezer forint az átlag négyzetméterár, a XX., XVI. és XVII. kerületekben rendre 771 ezer, 962 ezer és 920 ezer forint. A budai III. és XXII. kerületekben ezzel szemben 1,212 millió és 1,075 millió forint. A legdrágább a XII. kerület (1,6 millió Ft/m²), de az új építésű hőszivattyús házak négyzetméteréért már 2,3 millió forintot is elkérnek az ingatlanfejlesztők.

Az agglomeráció sem sokkal olcsóbb

A legtöbb családi házat az elmúlt hónapokban Pest vármegyében és Budapesten hirdették meg a zenga.hu adatbázisa szerint, a legkevesebbet pedig a kisebb vármegyékben, mint Nógrád és Vas.

„Pest vármegyében a fővárostól legfeljebb 15 percnyi autóútra lévő települések házárai megegyeznek a budapesti ingatlanárakkal. A budai oldalhoz közel eső települések, mint Remeteszőlős, Budaörs vagy Nagykovácsi csak egy hajszálnyival olcsóbbak a II., vagy XI. kerületi családi házakhoz képest. Vecsésnél, Gödöllőnél vagy Kistarcsánál pedig néhány pesti külső kerületben egyenesen alacsonyabbak a négyzetméterárak a házak kategóriában ” – emelte ki Futó Péter. Hozzátette azt is, hogy a statisztikák szerint jelenleg gyorsabban el lehet adni a Pest vármegyei házakat, mint a budapestieket, legalábbis erről tanúskodik, hogy mostanában a fővárosban 113, míg Pest vármegyében 107 napig voltak aktívak az ilyen típusú hirdetések.