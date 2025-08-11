Most külföldön épít Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője

3p
Több mint 500 luxuslakást húz fel a Cordia a spanyol Riviérán.

Első spanyolországi projektje, a Fuengirola városában felépített, többszörösen díjazott, luxuskategóriás, 116 lakásos Jade Tower sikerét követően tovább erősíti jelenlétét a spanyol újlakáspiacon a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia. A szintén a Costa del Solon – vagyis a spanyol Riviérán –, Marbellához közel, Mijas városának központjában, egy festői domboldalon megvalósuló fejlesztés különlegessége az energiahatékony működés, az épületek egyedi formavilága, a komplexum számos kényelmi szolgáltatása, valamint a környező hegyekre, illetve a Földközi-tengerre panorámás elhelyezkedés. Erre utal a prémium kategóriás lakópark elnevezése, a 360° by Cordia.

A tervezett, összesen több mint 500 lakásból a fejlesztés első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat, a környezetbe harmonikusan illeszkedő négyszintes épületben. A kínálatban az 1, 2 és 3 hálószobás otthonok éppúgy megtalálhatók, mint a 4 hálószobás penthouse lakások. Minden lakáshoz tágas teraszok tartoznak, a földszinti otthonokat saját kert egészíti ki, a padlótól mennyezetig érő ablakok pedig természetes fénnyel árasztják el a belső tereket.

„Ez az új projekt természetes folytatása a minőségi építészet és a lakók jólléte iránti elkötelezettségünknek. Korábbi tapasztalataink alapján arra számítunk, hogy a jövőbeli magyar vásárlók az év során több hónapot fognak itt eltölteni, második otthonukként használva ingatlanjaikat, de a 360° by Cordia lakásai bérbeadásra is tökéletes választást jelentenek” – mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

Állandó lakóhelynek és befektetésnek is ideális

A komplexum mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtérhez is – utóbbi autóval 20 perc alatt elérhető. A 360° by Cordia szintén könnyen megközelíthető a Costa del Sol fő közlekedési útvonalairól, így ideális választás akár állandó lakóhelynek, akár második otthonnak, akár biztonságos ingatlanbefektetésnek.

A lakók kényelmét szolgálja a 24 órás biztonsági szolgálat, a felnőtt- és gyermekmedencék, a fűtött medencével és infraszaunával is kiegészített beltéri wellnessrészleg, valamint a teljesen felszerelt fitneszterem és külön jógaszoba. A lakóparkban coworking-tereket, egy TV-lounge-dzsal kiegészített gasztrobárt, egy játékszobát, gyermekeknek szánt kültéri vizes játszóteret szintén kialakítanak – mindezek egyszerre támogatják a pihenést és a közösségi, aktív életmódot.

Ötvözik a magaslatról nyíló panorámás kilátást és a kortárs építészetet
Fotó: Cordia

A projekt Cerrado del Águila városrészben valósul meg, közvetlen hozzáférést kínálva a szomszédos golfpályához, tenisz- és padelpályákhoz, valamint egy klubházhoz. A közelben túraútvonalak és kerékpárutak is találhatók, de a jövőbeli Grand Green Park of Mijas is tovább növeli majd a környék vonzerejét. A közelben fekszik két hagyományos andalúz falu is: La Cala de Mijas és Mijas Pueblo híresek bájos hangulatukról, helyi gasztronómiájukról és kilátópontjaikról.

Fókuszban a fenntarthatóság

A Jade Towerhez hasonlóan a 360° by Cordia is egy olyan fenntartható, rendkívül energiahatékony épületkomplexum, amely a világ vezető fenntarthatósági értékelési metódusa, a BREEAM standardjeinek megfelelve épül fel. A lakóparkban elektromosautó-töltőket is kialakítanak, a lakásokat pedig okosotthon-rendszerrel látják el, amely lehetővé teszi a világítás, a hőmérséklet, a redőnyök, a kaputelefon és más funkciók mobilalkalmazáson keresztül történő vezérlését.

