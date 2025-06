Most nyáron kell budapesti lakást venni?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

- fogalmazta meg várakozásait az ingatlan.com szakértője. Balogh László azt is elmondta, hogy a nyári időszakban jellemzően a bérleti piac élénkül meg, ami gyökeresen eltérő dinamikát mutat az adásvételi oldalhoz képest, emiatt pedig izgalmas nyárra számíthatunk a lakáspiacon.

Országos szinten a szerény májusi keresletnövekedés visszafogott havi drágulást okozott áprilishoz képest, de az egyes régiókon belül továbbra is jelentősek az eltérések. Az amúgy magas ingatlanárakkal rendelkező ipari beruházások helyszíneként is szolgáló észak- és dél-alföldi régióban például csak stagnáltak az árak” – értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

„A budapesti lassulás nem jelent meglepetést, mivel a kereslet áprilisról májusra csak stagnált, így a drágulás lassulása is várható volt. A magas budapesti lakásárak az viszont az agglomerációba szorítják a vevőket. A friss adatok szerint a Pest vármegyei településen található lakóingatlanok ára májusban 1,6 százalékkal nőtt havi szinten, ami meghaladja a budapesti drágulás ütemét.

A lakáspiac keresleti oldalán 267 ezer telefonos érdeklődést regisztrált az ingatlan.com májusban az eladó lakások és házak iránt, ami 4 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Ennek megfelelően az országos lakásdrágulás is visszafogottabb volt. Májusban 12,1 százalékra lassul az éves drágulás üteme az egy hónappal korábbi 12,5 százalékról. A havi drágulás üteme viszont kevesebb mint felére esett vissza: 0,8 százalékra lassult az áprilisi két százalékról. Bár Budapesten az éves drágulás 19 százalékos maradt, a havi áremelkedés üteme a fővárosban is közel a felére lassult. Májusban 1,2 százalékos volt a budapesti lakásdrágulás, ami az áprilisi 2 százalékos áremelkedés közel felét, a februári 4,5 százalékos áremelkedésnek pedig a harmadát-negyedét teszi ki.

