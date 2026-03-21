Nagy dobásra készül a kormány az Otthon Starttal? Ez lehet az új fejlemény

Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelentene segítséget, akik jelenleg külföldi munkaviszonnyal rendelkeznek.

A legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású Otthon Start program nagyon népszerű hazánkban. A Bankmonitor becslése alapján a januárban kötött lakáshitelszerződések volumenének mintegy 70 százaléka kapcsolódhatott ehhez a támogatáshoz.

Ez nem is csoda, hiszen a kedvező kamatozásának köszönhetően egy átlagos évi 6,5 százalékos kamatozású piaci lakáshitelhez képest 50 millió forint felvételekor 25 év alatt durván 100 ezer forinttal kedvezőbb a törlesztőrészlet. (A sima piaci hitelnél 337 ezer forint a havi részlet, ezzel szembe csak 237 ezer forintot kell havonta fizetni a támogatott hitelre.)

Ez tényleg jelentős fejlemény lenne

Fotó: DepositPhotos.com

Külföldön dolgozók is megkaphatják az Otthon Startot?

Természetesen a kedvező kamatért cserébe számos feltételt kell teljesítenie az érdeklődőknek azon túlmenően is, hogy első lakásukat, házukat kell megszerezniük. Az elvárások közül talán a legnehezebben a TB jogviszonyra vonatkozó előírást lehet teljesíteni.

A jelenlegi szabályok szerint az érdeklődőknek legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük. Ekkor még a jogviszonyok széles körét elfogadják, például a külföldi munkaviszonyon alapuló jogviszonyt is.

A mostani előírások alapján ráadásul az igénylést megelőző utolsó fél évben még szigorúbb feltételeket kell teljesíteni, ekkor fő szabály szerint már magyar munkaviszonnyal, vállalkozói jogviszonnyal kell rendelkeznie az érdeklődőknek.

Vagyis egy külföldön dolgozó és ott társadalombiztosírással rendelkező fiatal a 2 éves TB jogviszony feltételeit teljesíti, ugyanakkor az utolsó 6 hónapra érvényes szigorúbb elvárásoknak nem felel meg. A mai szabályok alapján a kérdéses érdeklődő akkor lenne jogosult az Otthon Startra, ha a hitel felvételét megelőzően legalább 180 nappal hazaköltözne és magyar munkaviszonyt, vállalkozást indítana.

Orbán Viktor Facebook üzenete alapján ez a helyzet változna meg a jövőben: a kiírás alapján ugyanis a külföldön dolgozó fiatalok is jogosultak lehetnének az Otthon Start hitelre.

Arról nincs információ még, hogy pontosan mit is jelentene ez a változás. Mit várnának el a külföldön dolgozó fiataloktól a hitel felvételével kapcsolatban. Felmerülhet, hogy a kölcsönfelvételt követően kellene egy bizonyos határidőn belül hazaköltözniük és munkaviszonyt létesíteniük.

De a részletszabályok megjelenéséig biztosat ebben a kérdésben sajnos nem lehet mondani. Éppen emiatt a bejelentett módosítás várható indulásáról sem lehet még semmit sem tudni. Az azonban biztos, hogy a ma külföldön dolgozóknak érdemes figyelniük a változásra, mert új lehetőségek nyílhatnak meg előttük a közeljövőben.

Hogyan szól ma a TB jogviszonyra vonatkozó elvárás pontosan?

Ki, mi felel meg a 2 éves TB jogviszony előírásinak?

A Tbj. törvény 6. §-a alapján biztosítottnak minősül az érdeklődő.

Magyar közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat az érdeklődő.

Valamilyen külföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozatán tanulmányokat folytat az érdeklődő. (Jelen esetben elvárás, hogy magyar állampolgár legyen az igénylő.)

A Tbj. törvény 11. §-a alapján kiegészítő tevékenységet folytat az érdeklődő. (Például nyugdíj mellett dolgozik.)

Külföldi társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az érdeklődő. (Például külföldön él és dolgozik.)

Ki, mi felel meg az igénylést megelőző 6 hónapra vonatkozó előírásoknak:

A Tbj. törvény 6. §-a alapján biztosítottak közül sem felel meg mindenki. Kicsit leegyszerűsítve azok kaphatják meg a támogatott hitelt, akik magyar munkaviszonnyal, vállalkozói jogviszonnyal rendelkeztek ezen időszak alatt. (A közmunkaprogramban való részvétel nem megfelelő.)

A Tbj. törvény 11. §-a alapján kiegészítő tevékenység ezen szigorúbb időszakban is elfogadható.

Ugyanúgy megfelelő lesz a magyar közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmány is.

Megfelelő az a külföldi szervezetnél folytatott munkaviszony is, amelyet Magyarország területén folytat egy magyar állampolgár. (Jellemzően valamilyen nemzetközi szervezet például az ENSZ alkalmazottja lehet az érintett.)

Elfogadható az a külföldi TB jogviszony is, amelynél a magyar személy az EGT területén valamilyen Európai Uniós intézménynek dolgozik.

Fontos kihangsúlyozni, hogy házaspárok esetében elegendő az egyik félnek megfelelnie a TB jogviszonyra vonatkozó előírásoknak. Ki kell hangsúlyozni, hogy a pár ugyanazon tagjának kell teljesítenie az első lakásszerzésre vonatkozó előírásokat is.

A banki előírások még bezavarhatnak

Nem ismerni még a pontos részletszabályokat, de alapvetően abból lehet kiindulni, hogy a jövően a külföldön dolgozók is megkaphatják az támogatott hitelt bizonyos feltételek teljesítése esetén.

Argyelán József a Bankmonitor szakértője szerint azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankok bírálati előírásainak is meg kell felelnie az érdeklődőknek. Márpedig a bankok eltérő módon kezelik a külföldi jövedelmeket. Simán elutasíthatnak egy nem megfelelő országból származó jövedelem mellett az Otthon Start kérelmet úgy is, hogy a jogszabályi TB jogviszonyra vonatkozó előírásoknak már megfelel az érdeklődő.

A többi feltétellel kapcsolatban nem tudunk változásról, így a külföldön dolgozóknak is meg kell majd felelniük a többi Otthon Startra vonatkozó szabálynak.