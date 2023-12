Nagy változás jön január 1-jétől a lakáshiteleknél

Az október 9-én bevezetett 8,5 százalékról 7,3-ra csökken 2024-től a lakáshitelek önkéntes thm (azaz teljeshiteldíj-mutató)-plafonja. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium arról is megegyezett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, hogy az új vállalati hitelek esetében pedig 9,9 százalékra csökken a klamatpafon. A meglévő hitelek kamatstopját április 1-jén kivezetik, az önkéntes kamatstop megszűnik. A változtatásnak köszönhetően várhatóan olcsóbb lakáshitelekkel jelennek majd meg a bankok.

Barátságosabbak lehetnek a törlesztőrészletek. Fotó: Depositphotos

Az önkéntes kamatplafon két terméket érintett: a lakáshiteleket, melyek teljeshiteldíj-mutatója nem lehetett magasabb, mint 8,5 százalék, és a piaci kamatozású vállalkozói forgóeszköz hiteleket, ahol a kamata nem haladhatta meg a 12 százalékot. A pénzintézetek jelentős része csatlakozott az önkéntes kamatplafonhoz.

„A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok, akik rendelkeznek saját forrással, inkább kivárnak. Hitelt egyelőre csak azok vesznek fel, akiknél nagyon erős a motiváció, hogy saját lakáshoz jussanak, vagy akik szeretnék az év végéig tartó régi CSOK-keretrendszer előnyeit kihasználni. Az új rendszer ugyanis a nagyvárosokban élők számára kedvezőtlenebb feltételeket kínál” – mondta Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

A szakember hozzátette, amennyiben januártól életbe lép a 7,3 százalékos thm-plafon, a banki ajánlatok mindenképpen kedvezőbbek lesznek, és az sem kizárt, hogy a most legolcsóbbnak számító hitelek kamata is tovább csökken. Az intézkedéseknek köszönhetően általánossá válhat a 7 százalék alatti lakáshitel-kamat, hiszen a thm értéke a hitelfelvételhez kapcsolódó többi költséget (például értékbecslés, számlavezetés) is tartalmazza. A bankok között árversenyt generálhat a változás, így egyre kedvezőbb ajánlatok jellemzik majd a piacot.

A vásárlási kedv megmaradt

A GDN Ingatlanhálózat weboldalát éves szinten 20 millió egyedi látogató keresi fel, az értékesítések száma az elmúlt két évben azonban 50%-al csökkent. Ez a visszaesés a tavalyi adatokhoz képest már a hirdetési árakban is érezhető. A weboldal statisztikái alapján elmondható, hogy a vásárlási szándék megmaradt az emberek nagy részében, a konkrét tranzakció azonban az esetek többségében elmarad: ők jobb hitelekre, értékcsökkenésre várnak.

„Az ingatlanpiacot az optimizmus és a hitel hajtja. Kell hozzá a motiváció, hogy az emberek belássák, ha a piac fölfelé halad, később a pénzük kevesebbet ér majd. Jelenleg a piaci helyzet lefelé tendál, a háború és napjaink gazdasági helyzete arra ösztönzi az embereket, hogy őrizgessék a pénzüket, csak kevesen mernek ingatlanba fektetni” – árulta el Gadanecz Zoltán.

Hitelfelvétel, mint stratégia

A GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa szerint azoknak érdemes hitelben gondolkozniuk, akiknek saját tőkéjük is van, amit be tudnak fektetni. A magasabb pénzügyi tapasztalattal rendelkező vásárlóknál gyakori jelenség, hogy felismerik, a minimális kötelező önerővel és egy kedvező hitelkonstrukció kiválasztásával, a pénzüket például állampapírba fektetve akár nullára is kihozhatják a vásárlással járó költségeket.

Az új kamatplafonnal akár havi 9-10 ezer forintot is spórolhatunk, ami összességében közel 2 millió forintos megtakarítást jelent egy átlagos, 20 millió forintos, lakáscélú jelzáloghitellel, 20 éves futamidő mellett. Fontos megjegyezni, hogy az egyes bankoknál eltérő feltételeket kell teljesíteni a legkedvezőbb kamat eléréséhez. Van olyan bank, ahol alacsonyabb jóváírás vagy kisebb hitelösszeg is elegendő a legjobb kamat elnyeréséhez. Ezenkívül egyedi kedvezmények is alkalmazhatók bizonyos esetekben, például néhány bank jutalmazza azokat, akik alacsony energiaigényű, zöld lakást építenek vagy vásárolnak.