Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nagyítóval is alig találni Otthon Starttal vehető újépítésű lakást Budapesten

mfor.hu

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható. Az Otthon Centrum mérése szerint a budapesti átlagos négyzetméterár megközelíti a kétmillió forintot, de a rekorder I. kerületben az átlagár ennek több mint másfélszerese – olvasható az Otthon Centrum lapunknak küldött elemzésében.

Az új építésű budapesti lakáspiacot kevésbé mozgatja meg az Otthon Start Program, mivel a kedvezményes hitel egyik feltétele a 1,5 millió forintban maximalizált négyzetméterár, ilyen árú fejlesztői ajánlat csak a külső pesti kerületekben fordul elő, de az amúgy is szűkebb kínálat okán ott sem általános. Ugyanakkor a hitelkamatok relatíve állandósága, illetve az igénybe vehető támogatások sokfélesége keresletnövekedéssel párosult – összegezte az Otthon Centrum elemzési vezetője az új építésű fővárosi lakáspiacot. Soóki-Tóth Gábor elmondta, a listavezető kerületekben nincs változás, továbbra is az I., II. és az V. kerületben a legdrágább az új lakás, ám a sorrend ezúttal módosult: a szeptemberi felmérés szerint az I. kerület a jelenlegi rekorder 3,68 millió forintos, átlagos négyzetméterárral, és ezzel megelőzi az V. kerület 3,64 milliós átalagárát. A II. kerület 3,55 milliós, fajlagos átlaggal a harmadik, de a XII. kerület sem sokkal marad el ettől az árszinttől.

A szakember arról is beszámolt, hogy egyre több kerület lépi át a kétmilliós négyzetméterárat: a VI., VII. kerület 2,5, valamint 2,3 milliós átlagára mellett a XI. kerület és a XIII. kerület kínálati négyzetméterára is meghaladta a 2 millió forintos középértéket. A többi budai és belvárosi kerület jellemzően a 1,5-2 milliós ártartományban mozog. Ilyen például a III. kerület, ahol 1,9 millió, és a IX. kerület is, ahol 1,96 millió forint az átlag.

Ennél olcsóbb, új építésű lakások csak a külső kerületekben akadnak, ahol 1,1-1,7 millió forint közötti négyzetméteráron kínálják a fejlesztők a lakásokat. A legolcsóbb a XVI. kerület, 1,14 millió forinttal, míg a legdrágább a XIV. kerület, 1,7 millió forinttal.

Az Otthon Centrum felmérése szerint Budapesten 354 új építésű lakásberuházás van folyamatban, ezekben 28 ezer lakás épül, amelyeket átlagosan 1,952 millió forintos négyzetméteráron kínálnak a fejlesztők. Ez az árszint 2,5 százalékkal haladja meg az előző negyedévit, éves viszonylatban pedig 16,8 százalékos áremelkedésnek felel meg. „Miközben éves viszonylatban fokozódott az áremelkedés üteme, addig az előző negyedévhez képest mérséklődött a drágulási tempó” – árnyalta a képet Soóki-Tóth Gábor, aki azt is elmondta, hogy nemcsak a négyzetméterár emelkedett: a projektszám 2,9 százalékkal, a lakások száma 1 százalékkal haladta meg a korábbit.

A folyamatban lévő beruházások 14,7 százaléka, mintegy 4,1 ezer lakás hirdetése még nem kezdődött el, ez arányait tekintve szintén magasabb szám az előző negyedévinél, ami azt mutatja: több befektető kivár az értékesítés elkezdésével.

A legtöbb új projekt és lakás továbbra is a XIII. kerületben épül: itt 67 projekt van folyamatban, összesen 9,2 ezer épülő és tervezett lakással, ami kiemelkedő a fővárosi kerületek között.  Ezt követi Kelenföld és Óbuda.  A legkevesebb projekt a XVI. és XVII. kerületben épül, mindössze három-három darab, míg az V., XVI. és XX. kerület a legkisebb számú új lakás kínálattal rendelkezik.

