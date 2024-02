Nagyon felpörgött a hazai ingatlanpiac januárban

Óriási változások jönnek Szegeden, megbolydulhat az egész környék

Az egész ingatlanpiacot és a szolgáltatásokat is meglökheti az, hogy hamarosan megkezdik a kínai autógyár építését. Máris felment a telkek és a lakások ára, további beruházások várhatók az ipari és a kiskereskedelmi ingatlanpiacon. Később, a beszállítók odatelepülésével a szociális infrastruktúra fejlesztése is beindulat, mint ahogy a többi autógyártó városunkban is történt - hangsúlyozta felelős szerkesztőnk, Mester Nándor a Tredn Fm Reggeli monitor című adásában.