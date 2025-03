Nagyon jó hír annak, aki lakáseladásra készül – kevésbé annak, aki venni szeretne

A fővárosi új lakásoknál is jelentős eltérések vannak: 2,9 millió forintos átlagárával a XII. kerület a legdrágább, ezzel szemben a legalacsonyabb árat a XVIII. és XX. kerület nyújtja, mindkét városrészben 1 millió forint alatt maradt az új lakások átlagos négyzetméterára.

Az új és a használt lakások árváltozása kezd szétválni egymástól, mivel az új építésű lakások áremelkedési trendje továbbra is erős maradt, míg a használtaké csak enyhébb növekedést mutat.

Mindennek már most tapasztalható a kereslet-felhajtó hatása, amely egyúttal felfelé hajthatja az ingatlanárakat. A Duna House Barométer adatai szerint például idén januárban a fővárosi adásvételek 36 százalékát a befektetési cél motiválta.

