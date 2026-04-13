Nagyot fordulhat a lakáskiadók helyzete a Tiszával

Gyökeres változások következhetnek Magyarországon a Tisza Párt rendkívül erős győzelme után, köszönhetően a párt lakhatási programjának – írja oldalán a Bankmonitor.

Alacsony hozamkörnyezetben jöhentek újabb változások

Rövidített idézetek a párt programjából:

Kiszámítható, transzparens, biztonságos magán- és közösségi bérlakáspiacot teremtünk, ahol a kínálati és keresleti oldalon is stabil feltételek és előre kalkulálható hozamok biztosítják a fenntarthatóságot.

A hosszú és rövid távú lakáskiadásra is új törvényi és szabályozási rendszert alakítunk ki a spekuláció visszaszorítása érdekében.

Kötelező regisztrációt és egységes formaszerződéseket vezetünk be a magánbérleti piacon, valamint kedvezményes áfakulccsal segítjük a vállalkozói bérlakásszektor megerősödését.

A magyar bérleti piac újraszabályozása egy olyan környezetben indulhat meg, ahol már egyébként is rendkívül alacsony a bérleti hozam. Az állampapírral elérhető 7 százalékos hozammal szemben ma egy budapesti lakás ennek felét 3,5-ot hozza.

A fentebb leírt programelemek elkerülhetetlen következménye, hogy a jelenleg bérbeadott ingatlanok egy érdemi részénél (nem hivatalos, adófizetés nélküli bérbeadás) hozamcsökkenést eredményez. További részleteket a Bankmonitor oldalán olvashat.