Nagyot kaszálhatott Balog Zoltán egyháza az államtól ingyen kapott ingatlanon

A Magyarországi Református Egyház egy olyan 50 ezer négyzetméter körüli ingatlant adott magánkézbe, amelyet korábban az államtól ingyen kapott – tette közzé Facebook-oldalán Kovács Gergely. Ám a XII. kerület kutyapárti polgármestere szerint mielőtt az állam az egyháznak adta a területet, megnövelte annak beépíthetőségét, csökkentette a rajta kötelezően meghagyandó zöldterületet és a lakóingatlanok építését is engedélyezte.

